„Vespen“-Alarm in Neuburg: 200 Vespa-Fahrer kommen in Neuburg zusammen

Es gibt sie auch in der Farbkombination gelb-schwarz. Aber Vorsicht! Die gemeine Vespa tarnt sich in allen nur vorstellbaren Farben und manchmal gar unter einem Rostkleid. Das Vespa-Treffen der High Rollers Neuburg, einer Sparte des Motorclubs Neuburg, auf dem Schrannenplatz hat sich zur beliebten Veranstaltung für Vespa-Enthusiasten gemausert.

Die Gäste kamen aus nah und fern. Für die weiteste Anreise wurden Nils und Julia aus Stuttgart prämiert. Eine solch weite Anfahrt hatte Walter Schiesser nicht. Er kam mit seiner Frau Tanja und einigen Freunden aus ihrem losen Vespa-Club von Wettstetten nach Neuburg. Beide natürlich auf einer eigenen Vespa. Schließlich besitzt Walter Schiesser stolze 50 „Wespen“. „Begonnen hat alles vor etwa 20 Jahren“, erzählte der 55-Jährige: „Damals haben wir uns mit meinen Schwiegereltern unterhalten und ich meinte, dass ich mir gerne mal wieder einen Roller zulegen möchte.“

200 Vespa-Fahrer treffen sich auf dem Neuburger Schrannenplatz

Schiessers Schwiegermutter wies darauf hin, dass eine Vespa in Einzelteilen im Keller läge. Kurzerhand richtete der Audianer sich das Gefährt her und war damit dem italienischen Insekt verfallen. Seither schraubt er mit Freunden, aber auch mit seiner Frau, an den Kultrollern. Und besucht gerne Veranstaltungen wie das Neuburger Vespa-Treffen. Am Sonntag hatte er eine Vespa dabei, Baujahr 1967, die mit komplett neuer Technik ausgestattet ist und auch einen größeren Motor besitzt. Ein ganz spezielles Hobby von Walter Schiesser sind die Motoren der Vespen, die er zerlegt, revidiert und tunt.

Pünktlich um 13 Uhr startete der Vespenschwarm zur Rundfahrt, die über Rohrenfels, Sinning und Burgheim nach Schweinspoint und über Rennertshofen zurück nach Neuburg führte.

Ganz anders zu seiner Vespa war Johann Laslop gekommen. Als dessen Sohn mit 15 den Moped-Führerschein machte, suchte er im vergangenen Jahr ein adäquates Gefährt für ihn. Es wurde eine 50er-Vespa, Baujahr 1985. Und was soll man sagen? Der Vater fährt sie genauso gerne wie der Sohn. Und nutzte die Gelegenheit, an dem Vespa-Treffen teilzunehmen.

55 Kilometer lange Ausfahrt rund um Neuburg

Die High Rollers rund um ihren Spartenleiter Dieter Seehofer haben inzwischen Routine in den Vorbereitungsarbeiten, die spätestens im März in die heiße Phase treten. Schon vorher werden Ideen ausgetauscht, vor allem was die Route der Ausfahrt angeht. „Wir diskutieren Vorschläge, packen aus den vielen Einzelteilen ein Puzzle zusammen und machen dann erste Probefahrten, um die richtige Strecke zu erkunden.“ Heuer führte die 55 Kilometer lange Ausfahrt über Rohrenfels, Sinning und Burgheim zu den westlichsten Punkten in Schweinspoint und Gansheim und dann über Rennertshofen zurück nach Neuburg.

„Wir müssen den Streckenverlauf frühzeitig fertig haben, um ihn beim Ordnungsamt einreichen zu können“, berichtete Dieter Seehofer. Dann gehe die Strecke an jede betroffene Gemeinde und an die Polizei. Das müsse Monate vorher geschehen, damit sie rechtzeitig genehmigt werden könne.

Auch heuer hat sich die Arbeit wieder mal gelohnt. Bei bestem Wetter versammelten sich rund 200 Roller auf dem Schrannenplatz. Die Gastronomie rund um die Ausstellungsfläche, deren Wirte sich auch als Sponsoren verdient gemacht hatten, war gut besucht. So spendete das Central Essensgutscheine, das Zeitlos gab Kaffeegutscheine aus und vom Gasthaus Pfafflinger kamen Getränkebons. „Wir hätten gar nicht die Kapazität, ein Catering anzubieten“, freute sich Dieter Seehofer über die Beteiligung dieser Gastronomiebetriebe. Außerdem steuerte Sonax Pflegemittel dazu, sodass jeder Teilnehmer auch ein kleines Präsent in die Hand bekam. Das Summen der Vespen entwickelte sich zu lautem Röhren, als sie sich pünktlich um 13 Uhr in einem riesigen Schwarm auf den Weg machten. Am Nachmittag gab es dann noch einige Prämierungen. Die jüngste Teilnehmerin kam aus Wellheim. Lea ist sieben Jahre alt und saß auf dem Soziussitz der Vespa ihres Vaters. Und auch der Club mit den meisten Teilnehmern kam aus Wellheim – der Urdonautaler Vespa und Ape Club.