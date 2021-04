21-Jähriger baut mit schwangerer Freundin im Auto einen Unfall

Erst überholt der junge Mann aus dem Landkreis Eichstätt verbotenerweise, dann knallt er auf ein Auto, das vor einer Ampel bremst. Am Unfallort kann der Notarzt keine Herztöne des ungeborenen Kindes feststellen.

Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt hat am Samstagnachmittag in Ingolstadt einen Unfall verursacht, bei dem das Leben seines ungeborenen Kindes auf dem Spiel stand.

Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann gegen 16 Uhr zusammen mit seiner im achten Monat schwangeren, 19-jährigen Freundin und einem gemeinsamen 20-jährigen Freund in Ingolstadt unterwegs. Erst überholte er trotz Verbots auf Höhe der Unterführung des Hochkreisels zwei Autos – und zwar mit extrem hoher Geschwindigkeit, wie Augenzeugen der Polizei später mitteilten. An der Abzweigung zur Furtwänglerstraße fuhr er schließlich dem Auto eines 48-jährigen Mannes hinten auf, als dieser vor einer Ampel bremste.

Während die Männer der beiden Fahrzeuge unverletzt blieben, erlitt die junge Frau am Bauch Verletzungen, da sie wegen ihrer Schwangerschaft den Sicherheitsgurt nur über die Brust angelegt hatte. Weil ein Notarzt an der Unfallstelle keine Kindsbewegungen bei der Schwangeren feststellen konnte, wurde sie sofort ins Krankenhaus gebracht. Nach eingehender Untersuchung konnte zum Glück festgestellt werden, dass sowohl die werdende Mutter als auch das ungeborene Kind wohlauf sind.

An den Fahrzeugen der Beteiligten entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der Führerschein des Rasers wurde noch an der Unfallstelle sichergestellt. Er muss nun mit einem Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung rechnen. (nr)

