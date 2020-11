vor 36 Min.

211 Bürger sind infiziert

14 neue Fälle und zwölf Genesungen

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen meldet am frühen Dienstagnachmittag 14 Neuinfektionen und zwölf Genesungen. Damit sind aktuell 211 Landkreisburger mit SARS-COV-2 infiziert.

Konstant zum Vortag blieb die Zahl der Infizierten in Neuburg (65), um drei auf aktuell 60 angestiegen sind dagegen die Fälle in Schrobenhausen. Karlshuld weist einen Neuinfizierten mehr auf (42). In diesen drei Kommunen werden damit derzeit 80 Prozent aller Fälle im Landkreis registriert.

Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit acht bestätigte Coronaviruspatienten behandelt, einer davon intensivmedizinisch. Er muss beatmet werden. Bei vier Patienten besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion.

In der KJF Klinik St. Elisabeth in Neuburg liegen derzeit vier bestätigte Coronaviruspatienten. Eine intensivmedizinische Behandlung eines Patienten erfolgt derzeit nicht.

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie haben sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen insgesamt 843 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon gelten 614 als bereits genesen. 18 Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren, sind verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis weist wegen der zeitversetzten Standmessung beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 138,74 (Stand 2. November, 8 Uhr) und dem Robert-Koch-Institut 154,20, (Stand 3. November, 0 Uhr) unterschiedliche Werte auf.

Das Gesundheitsamt der Stadt Ingolstadt meldet aktuell 231 Infiziert. Es gibt 16 neue Fälle seit gestern und die 7-Tages-Inzidenz für Ingolstadt beträgt laut LGL 173,23. Im Klinikum Ingolstadt werden 35 Patienten behandelt, die Covid-19 positiv sind. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Das Klinikum Ingolstadt weist darauf hin, dass dort nicht nur Ingolstädter, sondern auch Patienten von außerhalb behandelt werden. (nr)

