11:46 Uhr

23-Jähriger fährt in Karlskron gegen eine Hausmauer

Ein 23-Jähriger landete in Karlskron an einer Hausmauer.

Schreck am frühen Sonntagmorgen: Ein Autofahrer hat in Karlskron einen Gartenzaun durchbrochen und landete schließlich an der Hausmauer.

Ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Karlskron wollte am Sonntag gegen 4.30 Uhr in Karlskron von der Hauptstraße in die Straße Josephenburg abbiegen. Dabei kam er allerdings in der Kurve von der Straße ab. Das Auto durchbrach einen Gartenzaun und landete schließlich an der Mauer eines Wohnhauses. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund zwei Promille. Der Fahrer musste für einen Bluttest ins Krankenhaus nach Schrobenhausen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Schaden an Gartenzaun und Haus beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro. Am Auto beträgt der Schaden rund 20.000 Euro. (nr)

