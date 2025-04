24-Jähriger baut im Kokain-Rausch Unfall bei Neuburg

Unter Drogeneinfluss hat ein 24-jähriger Autofahrer aus Leipzig in der Nacht auf Freitag in Rohrenfeld einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 1.30 Uhr war der Mann von Rohrenfeld kommend auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Heinrichsheim unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Staatsstraße 2043 kam der 24-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei ein Verkehrszeichen.

Unfall bei Neuburg: Test auf Kokain und Amphetamine im Blut des Fahrers schlägt an

Er kam mit seinem Fahrzeug im Acker zum Stehen. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Bei dem Unfall entstand laut Polizei Neuburg ein Sachschaden von rund 3200 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige offensichtlich Drogen genommen hatte. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf Kokain und Amphetamine. Daraufhin musste sich der 24-Jährige in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)