Neuburger Weinbörse bietet Häppchen, Expertentipps und jede Menge Wein

Einmal nicht nach Etikett oder Gewohnheit kaufen, sondern probieren, probieren, probieren: Dazu haben Weinliebhaber aus Neuburg und der Region am 8. November im Marstall Gelegenheit. Auf der 24. Neuburger Weinbörse gibt es an 18 Ständen mehr als 300 verschiedene Sorten Wein, Schaumwein und Spirituosen zu verkosten. Damit wollen die Weinhändler Bergbauer, Borgsmüller und Greben gerade in Zeiten florierender Onlinegeschäfte hervorstechen, sagt Ina Bergbauer-Zagel: „Viele junge Leute kaufen nur nach Etikett oder Kundenbewertungen. Auf unserer Weinbörse geben wir allen die Chance zum Durchprobieren.“

Denn beim Weingenuss gehe es in erster Linie um den Geschmack, pflichtet ihr Mitveranstalter und Weinhändler Frank Borgsmüller aus Joshofen bei: „Für den Konsumenten ist ganz klar: Der beste Wein ist der, der mir schmeckt.“ Schon als Jugendliche seien er und Ina Bergbauer-Zagel in den Anfängen der Neuburger Weinbörse dabei gewesen und ihren Eltern beim Gläserspülen zur Hand gegangen. Die Veranstaltung ist für sie eine echte Familienangelegenheit. Welche Rebsorten in Neuburg am liebsten getrunken werden, wissen die Weinexperten aus jahrelanger Verkaufserfahrung.

Neuburger Weinbörse lockt mit Vielfalt: Mehr als 300 verschiedene Weinsorten probieren

Wie im gesamten Freistaat seien in der Region italienische Klassiker sehr beliebt, sagt Bergbauer-Zagel: „Bayern ist im Weinkonsum sehr Italien-lastig, weil wir alle gern über den Brenner fahren.“ Besonders im Trend lägen heuer Weine aus Sizilien wie der Primitivo. Sorten aus Frankreich, Spanien, Österreich und den deutschen Anbaugebieten hält die Weinbörse ebenso zum Probieren bereit. Exotische Rebsorten aus Osteuropa und dem Nahen Osten will Weinhändler Wilfried Greben auf der Weinbörse präsentieren. „Die Weinwelt ist groß. Wenn Kunden explizit danach fragen, werden wir Händler auf Rebsorten aus aller Welt aufmerksam. Also habe ich mich mittlerweile auch auf Weinkultur aus Georgien oder Moldawien eingestellt.“

Welche Sparte sie auch bedienen – eine Herausforderung gibt es neben dem Onlinehandel für alle drei Neuburger Weinhändler. Der Weinkonsum in Deutschland ist auf einem Tiefstand: 19 Liter pro Kopf und Jahr haben die Menschen 2023 im Schnitt getrunken – so wenig wie in den vergangenen 15 Jahren nicht. Alkoholfreie Sorten sind im Kommen, Winzer und Forschende tüfteln an besseren Verfahren zur Entalkoholisierung der Weine. Doch so ganz überzeugen konnte bislang kein alkoholfreier Wein die Neuburger Experten. Bergbauer-Zagel sagt: „Wenn jemand nicht an den Geschmack von Alkohol gewöhnt ist, mag das eine Alternative sein. Für mich persönlich ist Alkohol ein Geschmacksträger, wie es Fett im Essen ist. Ohne ihn geht es für mich im Wein nicht.“

Alkoholfreie Alternativen, Häppchen und Expertentipps auf der Neuburger Weinbörse

Auf der Weinbörse ist auch für all jene etwas geboten, die dem Alkohol weniger zugetan sind: Alkoholfreie Weine, Schaumweine und Spirituosen wie ein im Landkreis produzierter Gin werden zu verkosten sein, daneben Balsamico-Essige, im Landkreis gestellter Gin sowie Oliven und andere Kleinigkeiten als Wein-Begleiter. Für die richtigen Schmankerl zum Wein sorgen auch in diesem Jahr die „Fleißigen Bienen“, die ihre Häppchen zugunsten unseres Leserhilfswerks, der Kartei der Not, verkaufen. An jedem Stand stehen Spucknäpfe für Weinliebhaber bereit, die nur die Aromen verkosten, nicht aber den Wein trinken wollen. Auch Brotwürfel und Wasser gibt es, um den Geschmack zu neutralisieren.

Einen Rat hält Weinhändlerin Bergbauer-Zagel vorab noch für alle Weinliebhaber bereit, die zum ausgiebigen Verkosten zur Neuburger Weinbörse kommen: „Beim Probieren immer von trockenen zu lieblichen Weinen vorgehen. Liebliche Weine mit viel Zucker blockieren die Geschmacksnerven oft auf Stunden, dann schmecken Sie nichts mehr.“

Die 24. Neuburger Weinbörse findet am Freitag, 8. November, von 18 bis 22 Uhr und am Samstag, 9. November, von 16 bis 22 Uhr im Marstall statt. Karten gibt es an der Abendkasse, der Eintritt beträgt 18 Euro pro Person.