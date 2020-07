vor 22 Min.

2435 Jahre für die KJF Klinik tätig

Langjährige Mitarbeiter geehrt

2435: Hinter dieser Zahl verbergen sich 108 Mitarbeiter, die in diesem Jahr ein Betriebsjubiläum am Neuburger Krankenhaus feiern dürfen. Insgesamt kamen eben diese 2.435 Jahre Dienst an der KJF Klinik Sankt Elisabeth zusammen.

So wurden Ulrike Kreitmeier von der Finanzbuchhaltung und Evi Kreller vom Ambulanzzentrum, die seit August 1975 in der Klinik beschäftigt sind, für ihr 45. Dienstjubiläum geehrt.

Dazu kommen Marianne Fischer (Zentralsterilisation), Renate Marschall (Ambulanzzentrum), Cornelia Weinzierl (Ambulanzzentrum), Edeltraud Kretzmann (Station 8), Heike Hausmann (Zentrale Praxisanleitung), Antonia Pieper (Verwaltung), Magdalena Andraschko (Station 16) und Antonia Hörmann (Station 16), die schon 40 Jahre, also seit 1980 im Neuburger Krankenhaus sind.

Sieben Bedienstete feiern ihr 35. Dienstjubiläum im Neuburger Krankenhaus. 16 Beschäftigte sind seit 25 Jahren in der Klinik angestellt und 23 weitere Mitarbeiter seit 30 Jahren. Zehn Beschäftigte feierten ihr 20. Jubiläum. 14 Kollegen sind seit 15 Jahren dabei und 28 seit zehn Jahren.

Die traditionelle interne Jubiläumsfeier musste in diesem Jahr wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie abgesagt werden und so bekamen die Jubilare ihr Präsent durch die Abteilungsleitungen überreicht, mit den besten Glückwünschen und Dank der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist stolz darauf, so viele langjährige Mitarbeiter in den eigenen Reihen zu haben, und sagte mit Präsenten für jeden ein herzliches Vergelt’s Gott. (nr)