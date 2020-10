00:32 Uhr

25 Jahre Teil der Politik im Landkreis

Die Unabhängigen Schrobenhausener e.V feiern 25-jähriges Bestehen

25 Jahre ist es her, da meldete sich eine neue Gruppierung politisch zu Wort. Die Unabhängigen, kurz DU, warteten auch gleich mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten auf: Josef Plöckl wurde bei der Gründungsversammlung im September 1995 bestätigt. Der politische Neuling wurde von den Wählern im Jahr 1996 mit drei Kreistagssitzen belohnt.

Drei Jahre hielt die politische Ehe, dann kam es im Herbst 1999 nach internen Meinungsverschiedenheiten zur Trennung vom bisherigen Vorsitzenden und Bürgermeister. Josef Plöckl ging zurück zur CSU, Ludwig Roßkopf übernahm das Ruder bei der DU für zwei Jahrzehnte. Ein vereinsinterner Arbeitskreis erarbeitete viele Konzepte der Partei. Josef Dietenhauser vertritt die DU seit 2008 als ständiges Kreistagsmitglied. Bei der letzten Wahl kamen Wolfgang Tarnick (DUK Karlshuld) und Tobias Gensberger (Bürgermeister in Bergheim) als Verstärkung hinzu, so konnten die Drei auf Kreisebene eine eigene Fraktion bilden. Einen Einblick in die Arbeit der DU bekommen Interessierte auf der Homepage www.du-schrobenhausen.de. (nr)