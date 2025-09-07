Weniger Spenden, mehr Bedürftige: So stemmt die Tafel Neuburg die Versorgung von über 1000 Menschen

„Wir sind nicht nur eine Lebensmittelausgabe. Wir sind ein sozialer Treffpunkt, an dem man Hilfe bekommt.“ Mit diesem Satz bringt die Vorsitzende Philomena Schlamp auf den Punkt, was die Tafel Neuburg seit 25 Jahren ausmacht. Für viele Kundinnen und Kunden ist die Tafel längst mehr als eine Stelle, an der sie Essen abholen: Viel mehr ein Ort, an dem man Menschen trifft, redet, Hilfe bekommt. Manche kommen schon Stunden vor ihrem Termin – alleine wegen der menschlichen Begegnung.

Begonnen hat die Tafel in Neuburg noch deutlich kleiner: Früher gab es die Ausgabe nur am Mittwochnachmittag. Als in den letzten Jahren immer mehr Menschen Unterstützung brauchten, kam zunächst ein weiterer Termin am Vormittag dazu. Heute ist der Dienstag der große Ausgabetag – im Halbstundentakt, nur ein paar Personen gleichzeitig dürfen in den Laden Am Schwalbanger. Die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, erklärt Schlamp, und nennt als Gründe Corona, die Inflation der Lebensmittelpreise und den Krieg in der Ukraine. Aktuell versorgt die Tafel rund 520 bis 530 Haushalte, dahinter stehen nach Schätzung 1200 bis 1300 Menschen.

Die Organisation ist streng, aber niederschwellig: Wer einen Tafelausweis möchte, weist Einkommen und Miete nach – etwa mit Bürgergeld‑ oder Rentenbescheid und Mietvertrag. Ein Euro Unkostenbeitrag pro Besuch soll Wertschätzung sichern; „alles, was umsonst ist, ist nichts wert“, sagt Schlamp. Am Montag gibt es mittlerweile eine separate Ausgabe für Geflüchtete aus der Ukraine: 180 Haushalte, auf zwei Gruppen à 90 Leute aufgeteilt; rosa und weiße Ausweise dienen zur Unterscheidung.

Die Tafel Neuburg feiert 25-jähriges Bestehen. Foto: Paul Pfaffel

Schlamp ist seit 13 Jahren dabei, seit achteinhalb Jahren führt sie den Verein im Vorstand. Dass „niemand etwas verdient“, betont sie mehrfach. Viele Helferinnen und Helfer sind Rentner – andere arbeiten berufstätig mit, liefern nach Feierabend Touren oder übernehmen die Entsorgung. Einige der Empfänger packen sogar selbst mit an, auch um ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen: Regale wischen, Mülltonnen ausleeren, Essen abholen – ohne diese Verlässlichkeit und das Engagement der freiwilligen Mitarbeiter würde es nicht so gut laufen, so Schlamp.

Die Tafel Neuburg ist mehr als Logistik. „Ich bin sozusagen der Kummerkasten“, erzählt Schlamp – und meint damit Gespräche über Krankenkassenformulare, Behördenbriefe, Wohnungssuche. Wer keine Unterlagen hat, bekommt trotzdem erst einmal etwas zu essen; ältere Menschen, die nicht mehr kommen können, werden beliefert. Im Notfall bleibt ein kleiner Vorrat an Haltbarem, damit niemand auf einen leeren Teller blicken muss. Kooperationen mit Einrichtungen wie dem Frauenhaus, Integra oder den Wohnangeboten des Regenbogens für psychisch Kranke erleichtern schnelle, unbürokratische Hilfe – das heißt aber auch, dass immer mehr Menschen den Tafel-Laden Am Schwalbanger besuchen. Zusätzlich zum Essen gibt es „saisonale Extras“, wie es Schlamp nennt: Heuer etwa 22 neue Schultaschen zum Schulstart oder Spielzeug für Kinder – Kleinigkeiten, die den Alltag leichter und manchmal sogar schöner machen können.

Die Arbeit hat sich verändert – das stellt die Tafel-Vorsitzende in Neuburg fest. Märkte kalkulieren seit der Pandemie knapper, Regale sind nach Angeboten schneller leer. Was früher übrig blieb, retten heute öfter Foodsharing‑Gruppen oder Apps – für die Tafel bedeutet das weniger Ware für Bedürftige. Bei der Neuburger Tafel zählen Brot und Milch zu den Dauerbrennern. Haltbare Milch wird – wenn zweckgebundene Geldspenden eingehen – dazugekauft, „damit jeder in der Woche etwas hat“.

Manchmal stehen auch Waschmittel oder Zucker auf der Liste: Finanziert etwa über Pfandbon‑Spenden beim Rewe Guggenmoos – dann müssen es gleich hunderte Packungen sein, „weil es sonst nicht für alle reicht und das ist nun mal Regel Nummer eins“. Unterstützung kommt zudem von lokalen Betrieben; Kühltechnik und Ausstattung wurden in den letzten Jahren durch Verbands‑ und Lotteriemittel modernisiert. Drei Kühlfahrzeuge sichern die Kühlkette.

Die Tafel Neuburg feiert 25-jähriges Bestehen. Foto: Paul Pfaffel

Die Kundschaft hat sich ebenfalls verändert. Neben den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine melden sich immer häufiger Rentnerinnen und Rentner – oft mit Scham. „Eine Frau kam einst weinend in unseren Laden“, erzählt Schlamp – heute nach vielen Jahren komme sie jedes Mal mit einem Lächeln. Solche Geschichten prägen: Die Tafel als Ort, der nicht nur den Kühlschrank füllt, sondern Menschen auffängt. Das war Schlamp als Vorsitzende der Neuburger Tafel schon immer wichtig.

Wie es in den nächsten 25 Jahren weitergeht? Schlamp rechnet damit, dass Lebensmittel noch knapper werden – besonders Gemüse im Winter. Zugleich steigen Kosten für Miete, Strom und Fahrzeuge, und die Bürokratie wächst. „Wir tun, was für uns möglich ist – und wir lassen die Leute nicht allein.“

Am Ende unseres Besuchs tritt zufällig eine ältere Dame an die Tür, seit mehr als zehn Jahren Kundin. Sie lacht, erzählt von früher – und lobt die Leiterin in den höchsten Tönen: „Ihr nehmt uns, wie wir sind, und seid freundlich und menschlich. Das hilft so sehr.“