25. Neuburger Weinbörse: Genießen und Probieren ohne Ende

Am 7. und 8. November öffnet die Neuburger Weinbörse ihre Pforten. Die 25. Auflage bietet im Marstall Verköstigung von Weinen deutscher und internationaler Winzer. Veranstalterin Ina Bergbauer-Zagel verspricht hochwertige Tropfen. Die Weinbörse ist dabei nicht nur Verkaufsmesse, sondern auch Bestandteil des Neuburger Kulturherbstes. Deshalb hat Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wieder die Schirmherrschaft für das „kulinarische Highlight“ übernommen. Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro, um ausschließlich interessiertes Weinpublikum anzusprechen. Neben Bergbauers Weinladen nehmen auch die Familie Borgsmüller aus Joshofen (Borgsis Weine) sowie Wilfried Greben (Weinparadiso) mit Weinen aus Georgien teil. Außerdem gibt es Kostproben von Fritz von Philipps Weingut in Spanien.

Weingüter aus Deutschland, Österreich und Italien präsentieren sich in Neuburg

An den 19 Verkostungstischen werden sich Weingüter wie Wirsching Iphofen, Bischoffingen aus dem Schwarzwald, die Winzergenossenschaft Wachenheim, Winzer Krems (Österreich), Domino Veneti oder Banfi aus Italien vorstellen, kündigt Ina Bergbauer-Zagel an. Es seien Winzerbetriebe, mit denen sie seit Jahren in Verbindung stehe. Es sei nicht mehr so einfach, sie im Messeherbst mit einer Vielzahl von Veranstaltungen nach Neuburg zu holen. Auch die Vorarbeiten zur Weinbörse seien aufwendig und nicht nebenbei zu erledigen. Die Veranstalter gehen aber davon aus, dass sie ausreichend Stammgäste und weiteres „weinaffines Publikum“ ansprechen.

Man kann probieren, überlegen und bestellen. Ein Direktkauf von Weinflaschen ist bei der Messe nicht vorgesehen. Zur Sichtung des Angebotes steht der Messekatalog bereits online im Internet. Die Zeiten, in denen die Kundschaft gleich den ganzen Jahresbedarf bei der Messe bestellt hat, sind vorbei. Oft gehe es nur um einzelne Flaschen, dann aber hochwertige. Das sei auch – neben dem Internethandel – ein Grund, dass der Weinverkauf im Discounter und im Einzelhandel zurückgehe, so Ina Bergbauer-Zagel. Der Gesamtkonsum in Deutschland ist auf rund 22,2 Liter Wein (ohne Sekt) jährlich pro Kopf gesunken.

Veranstalterin Ina Bergbauer-Zagel setzt auf Regionalität

Man müsse als Händlerin dagegenhalten, sagt sie. Bergbauers Weinladen versucht das mit neuen Weinen, Geschenksortimenten und lokalen Angeboten. Den Wachenheimer Wein gibt es weiterhin mit Ottheinrich- und Susanna-Etikett, auch Winzer Josef Tremmls Rotling zeigt sich mit Neuburg-Symbolen. Auf der Weinbörse tauchen weitere lokale Produkte auf, erstmals auch Donau origin aus Burgheim und das Rapsöl der Familie Appel aus Sinning. „Ich möchte unbedingt das Regionale fördern“, versichert die Messeveranstalterin. Die Weinbörse öffnet am 7. November von 18 bis 22 Uhr und am 8. November von 16 bis 22 Uhr.