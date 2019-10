13:00 Uhr

27-Jähriger droht in Ingolstadt mit einem Elektroschocker

Zuerst hat ein 27-Jähriger einen Mann nachts mit einem Elektroschocker bedroht, dann ist er geflüchtet.

Am Parkplatz eines Möbelhauses in der Eriagstraße in Ingolstadt wurde am Sonntag um kurz nach Mitternacht ein 24-jähriger Passant von einem 27-jährigen Türken mit einem Elektroschocker bedroht. Im Anschluss flüchtete der Täter laut Polizei mit einem Auto. Das Fahrzeug konnte schließlich eine Polizeistreife ausfindig machen.

Der Fahrer reagierte nicht auf die Stopp-Signale der Ingolstädter Polizei

Der Fahrer reagierte anfänglich jedoch weder auf das Anhaltesignal noch auf die Sondersignale der Streifenbesatzung. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er letztendlich aber angehalten werden. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten schließlich den Elektroschocker. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Anzeigen. (nr)