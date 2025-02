Familienstreit: 27-Jährige beißt Polizeibeamten in die Hand

Am Donnerstagnachmittag hat eine 27-Jährige einen Polizeibeamten in die Hand gebissen, nachdem die Polizei ihr einen Platzverweis für das Anwesen ihrer Eltern erteilt hatte. Grund für die Eskalation war ein vorhergehender Familienstreit, bei dem der 27-Jährigen kein Einlass in die Wohnung ihrer Eltern gewährt wurde.

Biss in die Hand: 27-Jährige zeigt sich aufgebracht und uneinsichtig

Die eintreffende Polizei Geisenfeld versuchte deeskalierend auf die Dame einzuwirken, diese ließ sich jedoch nicht beruhigen. Aufgrund ihres uneinsichtigen Verhaltens wurde durch die Beamten ein Platzverweis für das Anwesen der Eltern ausgesprochen, diesem kam sie nicht nach und versuchte wiederholt in die Wohnung zu gelangen.

Hierbei trat sie nach den Beamten und biss einem Polizisten in die Hand. Dieser wurde leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben, die Dame wurde sodann in Polizeigewahrsam genommen. gegen die Frau wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ermittelt. (AZ)