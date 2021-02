20:49 Uhr

27-jähriger Radfahrer aus Eichstätt stirbt bei Verkehrsunfall

In Tauberfeld ist ein Radfahrer tödlich verunglückt.

Ein 27-jähriger Radfahrer aus Eichstätt kommt Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Tauberfeld ums Leben. Wie es dazu kam.

Gegen 14.42 Uhr am Freitagnachmittag fuhr der 27-jährige Radfahrer aus Eichstätt mit seinem Mountainbike die Weinbergstraße in Tauberfeld bergab und wollte in die Pietenfelder Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 36-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt, der ortsauswärts unterwegs war, berichtet die Polizei.

Der 27-Jährige aus Eichstätt starb noch an der Unfallstelle

Der 27-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß gegen die Windschutzscheibe des 36-Jährigen geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 27-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 36-Jährige blieb unverletzt, wurde aber noch an der Unfallstelle durch das Kriseninterventionsteam betreut. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachten zur Klärung des genauen Unfallhergangs angeordnet. Die Pietenfelder Straße war aufgrund des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt. (nr)





Lesen Sie auch:

Themen folgen