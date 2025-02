28-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 28-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt ist am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2334 zwischen Bergen und Neuburg verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war der 28-Jährige gegen 10.30 Uhr in Richtung Neuburg unterwegs, als er auf der teilweise schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geriet und anschließend in den linken Straßengaben rutschte.

28-Jähriger kann sich nach Unfall bei Neuburg selbst aus dem Fahrzeug befreien

Dort kippte das Fahrzeug auf die linke Seite, der 28-Jährige konnte sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er zog sich leichte Verletzungen zu, ein Rettungswagen war allerdings nicht erforderlich. Bei dem Unfall entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 4000 Euro. (AZ)