29-Jähriger Autofahrer in Neuburg unter Drogeneinfluss: Cannabis-Test positiv

Burgheim

Autofahrer aus Neuburg unter Drogeneinfluss am Steuer – Schnelltest zeigt Cannabiskonsum

Sonntagvormittag wird ein Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis von der Polizei gestoppt. Die ermittelt jetzt wegen Fahren unter Drogeneinflusses.
    In Burgheim ist ein Mann unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer.
    In Burgheim ist ein Mann unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Am Sonntagvormittag ist ein 29-jähriger Autofahrer aus Neuburg unter Drogeneinfluss gefahren. Die Polizei zog den Mann in Burgheim aus dem Verkehr. Laut Polizeiinspektion Neuburg wurde der Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Dabei stellten die Beamten Anzeichen von Drogenkonsums fest.

    29-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss. Der Test reagierte positiv auf Cannabis.

    Der Drogentest bestätigte den Verdacht – er reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin musste sich der 29-Jährige in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss. (AZ)

