FCI-Trainer Rüdiger Rehm: „Intensität und Mentalität sind gefordert“

Plus Nach zuletzt vier sieglosen Partien und schwachen Auftritten steht der FC Ingolstadt am Samstag im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim unter Zugzwang. Wie der Plan von Trainer Rüdiger Rehm aussieht.

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt in den bisherigen sieben Saisonpartien zwei Gesichter gezeigt. Seit drei Spieltagen haben die Schanzer einen echten Leistungsknick (ein Remis, zwei Niederlagen) zu verzeichnen. Dies soll sich am Samstag (Anstoß um 14.03 Uhr) im Audi-Sportpark gegen den SV Waldhof Mannheim nach Aussage von Trainer Rüdiger Rehm ändern.