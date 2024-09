Feuerwehr muss zu einem Küchenbrand ausrücken

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmittag in einen Ortsteil von Gaimersheim ausgerückt. Dort hat es in der Küche eines Einfamilienhauses gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Zeuge Rauch bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Küche im Haus in Gaimersheim stand komplett in Flammen

Die Einsatzkräfte löschten schließlich das Feuer in der Küche, die komplett in Flammen stand. Weitere Räume waren nicht betroffen. Es stellte sich heraus, dass eine nicht ausgeschaltete Herdplatte Auslöser für den Brand war. Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Haus, der Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. (AZ)