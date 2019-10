vor 54 Min.

30 Jahre in der neuen Heimat

Fazil Say ist der neue „Artist - und Composer in Residence“ 2020 beim GKO. Der renommierte Pianist ist weltweit gefragt.

2020 feiert das Georgische Kammerorchester ein Jubiläum. Welche Musiker in dieser Saison nach Ingolstadt kommen und welche Komponisten im Fokus stehen

Ein Gastspiel des 1964 gegründeten Georgischen Kammerorchesters beim Schleswig-Holstein-Musikfestival 1990 gab den Anstoß. Das Ensemble unter der Leitung der international gefeierten Geigerin Liana Issakadze entschied sich, nicht mehr in die damalige Sowjetunion zurückzukehren. Es fand in Ingolstadt ihre neue Bleibe. Somit feiert das Georgische Kammerorchester (GKO) mit der neuen Abo-Saison sein 30. Jubiläum in der neuen Heimat an der Donau. Aus der erfolgreich gelebten Integration des so einmaligen und herausragenden Klangkörpers heraus, versteht sich das Ensemble als Botschafter für den Dialog zwischen Menschen und Kulturen. Die neue Konzertreihe ist demnach so angelegt, dass die verbindende Kraft der Musik in ganz besonderer Weise offenbar werden kann.

Der diesjährige „Artist in Residence“ und zugleich „Composer in Residence“ 2020, Fazil Say, steht ganz besonders für dieses Profil. Der prominente Pianist und Komponist aus der Türkei versteht sich selbst als Vermittler. Mit seiner Musik möchte Say Brücken schlagen, nicht zuletzt zwischen Orient und Okzident, vor allem zwischen Ost und West – gleichermaßen als Interpret am Klavier wie auch als Komponist. Und natürlich gerät 2020 auch der Jubilar Ludwig von Beethoven in den Fokus. Da ohne Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart Beethoven undenkbar wäre, bilden diese ganz bewusst einen besonderen Schwerpunkt im Saisonprogramm.

Gleich der Auftakt der GKO-Abonnementreihe mit der Sopranistin Sarah Gilford unter der Leitung von Ruben Gazarian (16. Januar) verbindet Werke von Joseph Haydn und Fazil Say. Im sechsten und siebten Abo-Konzert meldet sich Fazil Say dann als Interpret von Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 c-Moll (18. Juni) sowie Wolfgang Amadeus Mozart Konzert für Klavier und Orchester Nr. 12 A-Dur KV 414 zu Wort, außerdem erklingt mit „Silk Road“ ein eigenes Werk des Pianisten und Komponisten (22. September).

Im dritten Abo-Konzert gestaltet der Klarinettist Darko Brlek mit dem GKO das Werk für Klarinette und Orchester schlechthin: Wolfgang Amadeus Mozart Klarinettenkonzert KV 622 (26. März, Abo 3). Der Pianist Sebastian Knauer, zuletzt „Artist in Residence“ des GKO 2018, widmet sich im fünften Abo-Konzert Klavierkonzerten von Wolfgang Amadeus Mozart und Beethoven (14. Mai). Das achte Abo-Konzert bietet eine Werkschau des Pianisten und Komponisten Jenö Takács, der als „arabischer Bartók“ gilt (15. Oktober). Solisten des Konzerts sind Nina Karmon (Violine) und ein alter Bekannter, Oliver Triendl (Klavier). Das letzte Abo-Konzert mit der Pianistin Varduhi Yeritsyan (3. Dezember, Abo 10) steht wieder im Zeichen des Klassikers Wolfgang Amadeus Mozart. Weitere Solisten der Saison 2020 sind die Geiger Sebastian Bohren (13. Februar, Abo 2) und Linus Roth (23. April, Abo 4), die Pianistin Eriko Takezawa und der Trompeter Reinhold Friedrich (19. November, Abo 9). Gastdirigenten der kommenden Spielzeit sind Olivier Tardy, Dmytro Logvin und Bruno Mantovani. Das achte Abo-Konzert wird für Radio-/CD-Aufnahmen aufgezeichnet.

2020 setzen zum ersten Mal zwei Open Air Konzerte im Rahmen des Abonnements besondere Akzente: Die „Sunset Orchestra Night“ (20. Juni), die im Sommer 2017 erstmals als Sonderkonzert stattfand, ist ab diesem Jahr ein fester Bestandteil des Abonnements. Auch im zweiten Open Air Konzert (23. Juli) zeigt das GKO keine Berührungsängste über die Klassik hinaus. Zusammen mit dem Klarinettisten Michel Lethiec interpretiert das GKO im Turm Baur bei Sonnenuntergang Werke von Nino Rota, Leonard Bernstein und George Gershwin. Zu den Höhepunkten der Saison gehören unbestritten neben dem Neujahrskonzert unter der Leitung des Chefdirigenten Ruben Gazarian gemeinsam mit den Klarinettisten-Duo Gurfinkel, am 2. Januar im Festsaal Ingolstadt auch das alljährliche Audi Sommerkonzert am 1. Juli.

Im Sommer ist das Orchester zudem wieder beim Audi Klassik Open Air im Klenzepark Ingolstadt zu erleben. Das GKO feiert das ganze Jahr über sein 30-jähriges Bestehen in der neuen Heimat. Mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen außerhalb der regulären Konzertaktivitäten möchten sich das Orchester und seine Musiker in Kammermusik- und Gesprächsveranstaltungen mit ihren Geschichten näherbringen. Dafür verlässt das GKO den Konzertsaal und kommt zu den Menschen bei vielerlei Aktionen in die Stadt. Auf der Internetseite www.gko-in.de sind immer die aktuellsten Informationen zu den Jubiläumsaktionen sowie die Konzerttermine zu finden. (js/ Ophelias)

