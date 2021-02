vor 18 Min.

30 Narren feiern illegale Faschingsparty in Mörnsheim

Eine illegale Faschingsparty haben einige Narren in Mörnsheim gefeiert. Dann dann rückte die Polizei an.

Trotz der Corona-Auflagen wollten sich einige Narren in Mühlheim (Kreis Eichstätt) ihren Faschingsspaß nicht verderben lassen. Doch dann rückte die Polizei an.

Zu einer illegalen Faschingsfeier in Mörnsheim sind am Samstagnachmittag Beamte der Polizeiinspektion Eichstätt gerufen worden. Gegen 16.30 Uhr meldete sich ein Zeuge, der der Polizei von einer Party in Mühlheim mit rund 30 Personen berichtete.

Beim Eintreffen der Polizei in Mörnsheim flüchteten einige Feiernde

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, flüchteten sofort mehrere Personen. Es fanden sich Bierkisten und andere alkoholische Getränke neben einem Heizpilz und einem Tisch. Ein Ehepaar im Alter von 35 und 37 Jahren aus dem Landkreis Eichstätt war noch in Kostümen vor Ort. Sie bestritten jedoch auf Nachfrage, etwas von einer Faschingsparty zu wissen.

Einer der Kostümierten beleidigte die Polizisten

Als die Beamten ihre Personalien feststellen wollten, beleidigte der Mann die Beamten. Neben einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz hat dies zusätzlich ein Strafverfahren wegen Beleidigung zur Folge. (nr)

