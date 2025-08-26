Icon Menü
33-jähriger Radfahrer in Rennertshofen mit 1,9 Promille auf der Staatsstraße – Polizei ermittelt

Rennertshofen

Radfahrer mit 1,9 Promille unterwegs – Autofahrerin warnt Gegenverkehr mit Warnblinklicht

Ein 33-jähriger Radfahrer behindert unter Alkoholeinfluss Autofahrer in Rennertshofen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr.
    33-jähriger Radfahrer behindert unter Alkoholeinfluss Autofahrer.
    33-jähriger Radfahrer behindert unter Alkoholeinfluss Autofahrer. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein 33-jähriger Radfahrer ist am Montagabend unter Alkoholeinfluss auf der Straße zwischen der Staustufe Bertoldsheim und Rennertshofen unterwegs gewesen. Wie die Polizei Neuburg berichtet, fuhr der Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in deutlichen Schlangenlinien auf der kompletten Fahrbahn. Gegen 22 Uhr wurde eine Autofahrerin auf den Radler aufmerksam. Die Frau schaltete ihr Warnblinklicht ein und warnte den Gegenverkehr vor dem Radfahrer. Zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs kam es dadurch nicht. Ihr Mitfahrer verständigte zwischenzeitlich die Polizei.

    Blutentnahme in der Klinik: Polizei Neuburg ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr

    Eine Streife griff den 33-Jährigen kurze Zeit später an seiner Wohnadresse auf. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,9 Promille. Daraufhin wurde ihm in der Klinik Neuburg Blut entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)

