34-jähriger Mann aus Burgheim greift Polizei und Rettungskräfte an

In der Bahnhofsstraße in Neuburg kam es am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr zu einem Vorfall bei dem ein 34-Jähriger aus Burgheim Rettungskräfte und Polizei angriff.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein 34-jähriger Mann aus Burgheim über den Bahnsteig am Bahnhof Neuburg rannte und stürzte. Der Mann blieb daraufhin regungslos liegen, weswegen der Zeuge den Rettungsdienst verständigte. Als der Notarzt und die eingesetzten Rettungssanitäter vor Ort eintrafen, trat der 34-jährige mehrfach gegen die Rettungskräfte. Weiter wurden durch die Tritte des Mannes diverse Arbeitsgeräte des Rettungsdienstes beschädigt.

Burgheimer verletzt Polizisten leicht

Der 34-jährige versuchte in Folge zu flüchten, konnte jedoch durch die mittlerweile eingetroffenen Polizeibeamten gestellt werden. Hier trat der Mann gezielt gegen einen Polizeibeamten und traf ihn am Schienbein. Wie die Polizei mitteilt, musste sich der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen. Er wurde wegen Fremdgefährdung in die Psychiatrie eingewiesen. Bei dem Vorfall wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, die Schadenshöhe am Inventar des Roten Kreuzes ist noch nicht bekannt.

