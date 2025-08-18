Icon Menü
35-jähriger Neuburger reißt Leitpfosten aus dem Boden – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Neuburg

Neuburger reißt Leitpfosten aus dem Boden

In Neuburg hat ein 35-jähriger Mann für Aufsehen gesorgt, als er am Sonntagvormittag mehrere Leitpfosten aus dem Boden riss. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.
    Ein 35-jähriger Neuburger hat mehrere Leitpfosten aus dem Boden gerissen. Dabei wurde er von der Polizei erwischt.
    Ein 35-jähriger Neuburger hat mehrere Leitpfosten aus dem Boden gerissen. Dabei wurde er von der Polizei erwischt. Foto: Jens Büttner/dpa

    Ein 35-jähriger Mann aus Neuburg hat Sonntagvormittag in der Grünauer Straße mehrere Leitpfosten herausgerissen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

    35-jähriger Mann aus Neuburg reißt Leitpfosten in der Grünauer Straße heraus und flüchtet

    Gegen 10.30 Uhr stellten Beamten den Mann während eines Transports auf der Grünauer Straße fest, wie er dort einen Leitpfosten aus dem Boden riss. Als eine verständigte Streife eintraf, hatte sich der 35-Jährige bereits entfernt. Insgesamt lagen acht Leitpfosten neben der Fahrbahn. Da der 35-Jährige den Beamten bekannt war, droht ihm jetzt eine Anzeige wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. (AZ)

