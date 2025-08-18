Neuburger reißt Leitpfosten aus dem Boden

Ein 35-jähriger Mann aus Neuburg hat Sonntagvormittag in der Grünauer Straße mehrere Leitpfosten herausgerissen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

35-jähriger Mann aus Neuburg reißt Leitpfosten in der Grünauer Straße heraus und flüchtet

Gegen 10.30 Uhr stellten Beamten den Mann während eines Transports auf der Grünauer Straße fest, wie er dort einen Leitpfosten aus dem Boden riss. Als eine verständigte Streife eintraf, hatte sich der 35-Jährige bereits entfernt. Insgesamt lagen acht Leitpfosten neben der Fahrbahn. Da der 35-Jährige den Beamten bekannt war, droht ihm jetzt eine Anzeige wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. (AZ)