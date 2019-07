vor 40 Min.

36-Jährigen erstochen: Täter muss in Psychiatrie

Ostern 2018 wurde in einer Gaimersheimer Kleingartenanlage ein 36-Jähriger umgebracht. Der Täter ist psychisch krank und wird dauerhaft untergebracht.

Von Stefan Küpper

Nachdem er Ostern 2018 in einer Gaimersheimer Kleingartenanlage einen 36-jährigen Mann umgebracht hatte, hat das Landgericht Ingolstadt am Montag einen 42-Jährigen wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Die 1. Strafkammer unter Vorsitz von Landgerichtsvizepräsident Jochen Bösl ordnete ferner an, dass der psychisch Erkrankte weiterhin in einem Krankenhaus untergebracht bleibt. Diese Unterbringung gilt zunächst zeitlich unbegrenzt. Und zwar so lange wie der Mann als gefährlich eingestuft wird. Er leidet, wie ein sachverständiger Gutachter während des Prozesses festgestellt hatte, unter einem „isolierten Eifersuchtswahn“. Die Kammer war in ihrem Urteil davon ausgegangen, dass die Schuldfähigkeit des Angeklagten daher zwar vermindert, allerdings nicht gänzlich aufgehoben war.

Staatsanwaltschaft Ingolstadt hatte den Mann zunächst wegen Mordes angeklagt

Hatte die Staatsanwaltschaft Ingolstadt den 42-Jährigen zunächst wegen Mordes angeklagt, plädierte sie nach der Beweisaufnahme auch auf Totschlag, forderte eine Haftstrafe von acht Jahren sowie die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Verteidiger Peter Gietl hatte plädiert, dass sein Mandant wegen der Krankheit schuldunfähig sei. Er hatte keine Strafe, aber die Unterbringung in der Psychiatrie gefordert.

Wie berichtet, hatte der Verurteilte laut rechtsmedizinischem Gutachten am Ostermontag 2018 insgesamt elfmal auf seinen 36-jährigen Parzellennachbarn in der Schrebergartensiedlung eingestochen. An den Folgen der Stiche war er verblutet.

Zu Prozessauftakt hatte der 42-Jährige die Tat zugegeben und eingeräumt, dass es eine Auseinandersetzung gegeben habe. An zwei Messerstiche könne er sich erinnern, danach habe er „einen Blackout“ gehabt. Der Angeklagte gab weiter an, in einer Rangelei seinem Kontrahenten das Messer abgenommen und dann erst zugestochen zu haben. Grund für den Streit: Der 42-Jährige war und ist fest davon überzeugt, dass seine Frau ihn mit mehreren Männern betrogen hat. Auch der 36-Jährige soll ein Verhältnis mit ihr gehabt und das an jenem Ostermontag auch thematisiert und ihn wegen seiner angeblich fehlenden Männlichkeit provoziert haben. Dann seien die Fäuste geflogen, dann wurde das Messer gezogen.

Wie Richter Bösl in der Urteilsbegründung darlegte, gehe der Verurteilte – subjektiv – nach wie vor davon aus, dass sich die Tat so zugetragen habe, wie von ihm geschildert. Objektiv spreche aber nach der umfänglichen Beweisaufnahme mit diversen Gutachten nichts dafür. Weder, dass der Erstochene ein Verhältnis mit der Ex-Frau (die Ehe ist inzwischen geschieden) gehabt noch, dass der 36-Jährige ihn provoziert und einen Streit begonnen habe. Es gebe auch keinen Grund an der Aussage der Ex-Frau zu zweifeln, diese sei „absolut glaubhaft“ gewesen. Bösl sagte, es gebe nach Überzeugung der Kammer nicht den „leisesten Hinweis“, dass zwischen der Frau und dem getöteten Mann etwas vorgefallen wäre. Auch die anderen vom Angeklagten unterstellten Affären hält die Kammer für Wahnvorstellungen eines kranken Menschen.

Richter Jochen Bösl: Täter muss sich behandeln lassen

Der Angeklagte, so Bösl, habe den 36-Jährigen zwar töten wollen. Zugleich aber – das Gericht folgte dem psychiatrischen Gutachter – habe er wegen seines Wahns nicht erkennen können, dass sein Opfer arglos war und mit einem solchen Angriff nicht habe rechnen können. Das Mordmerkmal der Heimtücke sei so aber nicht nachweisbar, weshalb dann auch die Staatsanwaltschaft im Plädoyer von Mord abrückte (worauf lebenslänglich gestanden hätte).

Die Tat sei „schrecklich und tragisch“, betonte Richter Bösl. Es gebe dabei nur Verlierer: Die Angehörigen des getöteten 36-Jährigen. Zugleich aber verliere auch die Familie des Verurteilten einen Menschen. Der sei krank, wofür er nichts könne, sei zugleich aber immer noch für andere gefährlich und müsse wohl sehr lange behandelt werden. Er riet dem Angeklagten dringend, sich einer solchen Behandlung auch zu stellen. „Das ist die einzige Chance, die Sie haben, irgendwann wieder auf freien Fuß zu kommen.“

