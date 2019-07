vor 22 Min.

37-Jähriger betatscht Mädchen und besitzt Kinderpornos

Obwohl sich das elfjährige Kind wehrt, streichelt er seine Brust. Warum er um das Gefängnis herumkommt.

Von Fabian Kluge

Ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen sitzt alleine mit einer Elfjährigen in deren Kinderzimmer. Sie kennen sich, weil er ein Freund der Familie ist. Er versucht, das Mädchen zu küssen. Als sich diese wehrt, will er ihr T-Shirt ausziehen und streichelt sie an der Brust. Nicht nur deshalb musste er sich jetzt vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten.

Darüber hinaus warf ihm Staatsanwältin Julia Eser vor, 20 kinder- und jugendpornografische Dateien auf seinem Handy besessen zu haben, die Nahaufnahmen von nackten Mädchen zeigten. Doch damit nicht genug: Der Angeklagte chattete zudem mit einer Zwölfjährigen, schickte ihr unmissverständliche Nachrichten, wollte Nacktfotos und Geschlechtsverkehr mit dem Kind. Nachrichten wie „Ich will dich überall küssen“ waren noch die harmlosesten. Das Mädchen brach den Chat genervt ab.

Sexueller Missbrauch: Geständnis erspart dem Opfer die Aussage

Über seine Rechtsanwältin Carmen Reicheneder räumte der Angeklagte den Sachverhalt vollumfänglich ein – auch um dem damals elfjährigen Mädchen eine Aussage zu ersparen. „Ich kann es nicht erklären, wie das passieren konnte, und habe mich im Nachhinein dafür geschämt.“ Der Vorsitzende Richter Gerhard Ebner sprach dem Angeklagten ins Gewissen: „Im virtuellen Raum passiert viel Dreck, das ist das eine. Aber sich am Kind selber zu vergreifen, das ist das Schwerwiegendste.“

Der 37-Jährige beteuerte indes, dass sich seit den Vorfällen viel in seinem Leben geändert habe. „Ich möchte nicht mehr der sein, der ich war.“ Zwar befinde er sich ohnehin in psychiatrischer Behandlung, habe sich aber bereits um eine Sexualtherapie bemüht. Sowohl seiner Familie als auch den Arbeitskollegen habe er von seinen Taten erzählt. „Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen, wenn ich könnte“, sagte er im Gerichtssaal.

Staatsanwältin Eser hielt dem Angeklagten zugute, dass er ein Geständnis abgelegt hat, ein Ersttäter ist und die Anzahl der kinderpornografischen Dateien relativ gering ist. Allerdings habe sich das elfjährige Mädchen im Kinderzimmer gewehrt und wollte das nicht – der Angeklagte habe jedoch trotzdem weitergemacht. Sie forderte daher eine Strafe von zwei Jahren. Aufgrund einer positiven Sozialprognose und der Motivation, eine Therapie zu beginnen, könne man die Strafe zur Bewährung aussetzen, argumentierte sie.

Sexueller Missbrauch: Richter verhängt Bewährungsstrafe

Rechtsanwältin Reicheneder schloss sich ihrer Kollegin weitgehend an. Ihr Mandant habe ein gesichertes Umfeld, einen festen Job und eine intakte Ehe. Alle Voraussetzungen für eine Bewährung seien außerdem gegeben, weshalb sie für eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten plädierte.

Der Vorsitzende Richter Ebner verurteilte den 37-Jährigen letztlich zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. „Die besonderen Umstände und die günstige Sozialprognose, die es für eine Bewährung braucht, sind gegeben“, begründete er sein Urteil. Der Mann muss außerdem 1500 Euro an den Verein Elisa spenden und eine Sexualtherapie an der Fachambulanz in München antreten. „Arbeiten Sie weiter an sich, sonst müssen sie die Strafe absitzen“, gab Ebner dem Verurteilten mit auf den Weg.

