37-Jährige bei Ladendiebstahl erwischt

Eine 37-jährige Neuburgerin ist am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei Ladendiebstahl erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie in einem Verbrauchermarkt Donauwörther Straße ertappt, als sie versuchte, neun Getränkedosen zu stehlen.

37-Jährige Neuburgerin muss sich Strafverfahren stellen

Beim Bezahlen an der Kasse legte sie eine Dose auf das Kassenband, die anderen hatte sie in ihrem Rucksack deponiert. Der Wert der Getränke beläuft sich auf fünf Euro. Die 37-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (AZ)