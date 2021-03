10:00 Uhr

38-Jähriger greift Polizeibeamte aus Ingolstadt im ICE an

Am Montagnachmittag wurden die Polizeibeamten zu einem Einsatz in einen ICE am Ingolstädter Hauptbahnhof gerufen. Ein Mann weigerte sich unter anderem eine Maske zu tragen. Die Situation eskalierte und der Mann griff die Beamten an.

Am Montagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in einem ICE am Ingolstädter Hauptbahnhof. Eine Zugbegleiterin hatte den Notruf gewählt und um polizeiliche Unterstützung gebeten. Ein Fahrgast weigere sich, die Fahrkarte vorzuzeigen und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Unter diesen Umständen müsse er aus dem Zug verwiesen werden.

Mann entriss einer Beamtin Pfefferspray und Funkgerät

Die eingetroffenen Beamten der Ingolstädter Inspektion forderten den Mann, einen 38-Jährigen aus Würzburg, daraufhin auf, den Zug zu verlassen. Dieser weigerte sich jedoch, stieß die Beamten beim Aufstehen gegen den Oberkörper und griff sie tätlich an. Er konnte dabei einer Beamtin Pfefferspray und Funkgerät entreißen, bevor er schließlich gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden konnte. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss und wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn laufen unter anderem Ermittlungen wegen Raubes sowie wegen Widerstand gegen und eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. (nr)

