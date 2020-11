vor 18 Min.

38 neue Infektionen

Die Corona-Zahlen im Landkreis

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen berichtet am Donnerstag von 38 Corona-Neuinfektionen. Eine Person ist demnach wieder genesen. Damit sind aktuell 223 Landkreisbürger mit Sars-Cov-2 infiziert. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen liegt laut Angaben des Robert-Koch-Instituts momentan bei 135,7. Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit 15 bestätigte Coronavirus-Patienten behandelt. Bei zwei weiteren Patienten besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. In der KJF-Klinik St. Elisabeth Neuburg werden derzeit zehn bestätigte Coronavirus-Patienten betreut, außerdem drei Patienten mit Verdacht auf eine Infektion. Aktuell am stärksten im Landkreis betroffen sind Neuburg (65 Infizierte), Schrobenhausen (42), Königsmoos (27), Burgheim (14), Karlshuld (10), Aresing, Weichering (beide 8), Ehekirchen und Oberhausen (beide 7).

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie haben sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen insgesamt 1188 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon gelten 931 als bereits genesen. 34 Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren, sind gestorben. (nr)

