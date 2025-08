Autofahrerin macht sich nach Parkrempler aus dem Staub

Am Bürgermeister-Hocheder-Platz in Neuburg ist es am Samstag gegen 8.45 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Eine Frau ist in Neuburg gegen ein geparktes Auto gefahren

Wie die Polizei mitteilt, war eine 40-Jährige aus Neuburg zunächst beim Ausparken gegen ein geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet. Ein Zeuge hatte den Vorfall jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt.

Als die Polizei beim Halter des flüchtigen Fahrzeugs auftauchte, trafen die Beamten dort auf die Unfallverursacherin. Diese muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 900 Euro. (AZ)