Streit um einen Mann: 40-Jährige greift Nebenbuhlerin an

Eine 40-jährige Frau aus Neuburg hat Montagnachmittag vor einer Gaststätte am Schrannenplatz eine 32-jährige Frau verletzt. Das teilt die Polizei mit. Als Beamte sie festnehmen wollten, widersetzte sie sich und verletzte zwei Polizisten.

Eine Frau hat in Neuburg eine Nebenbuhlerin mit Wein überschüttet

Gegen 16.45 Uhr erschien die sichtbar alkoholisierte Frau vor dem Lokal und ging sofort auf die 32-Jährige los. Hintergrund war laut Polizei offenbar eine Beziehung beider Frauen zum gleichen Mann. Dabei soll die 40-Jährige die 32-Jährige mit Wein überschüttet und anschließend geschlagen haben. Anschließend stieg die 40-Jährige auf ein Fahrrad und fuhr weg. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt und erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei fand die 40-Jährige schließlich in der Münchener Straße, wo sie sofort aggressiv wurde. Weil sie sich vehement einer Festnahme widersetzte, wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Auf der Dienststelle beleidigte die 40-Jährige zudem die Beamten „auf sehr unfeine Weise“, wie es im Polizeibericht heißt. Da die Frau einen Alkoholtest verweigerte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Bei der Durchsuchung wurde in ihrem Rucksack eine Kleinmenge Amphetamine aufgefunden und sichergestellt. Gegen die Frau wird nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Trunkenheit im Verkehr und wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)