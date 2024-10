Hilfe für Kriegsverwundete: BRK liefert Betten und Matratzen in die Westukraine

Erneut konnten durch die tatkräftigen ehrenamtlichen Helfer von der Humanitären Hilfe des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und vom BRK Dachau insgesamt 39 Pflegebetten und 71 Matratzen mit einer Spedition in die Ukraine gebracht werden. „Das gemeinsame Projekt 1000 Betten für die Ukraine ist damit mehr als erfolgreich“, sagt dazu BRK-Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann aus Neuburg. Bereits über 400 Betten hätten auf diesem Wege schon geliefert werden können und unterstützen nun das stark angeschlagene Gesundheitswesen in diesem von Kriegshandlungen getroffenen Land.

BRK-Initiative: Mehr als 400 Betten aus Bayern erreichen Ukraine

Walerij Startschenko, der Chef des Roten Kreuzes im Bezirk Iwano Frankiwsk/Westukraine hatte dringend um Hilfe gebeten. Es müssen nun auch Pflegeeinrichtungen am Rande der Kampfgebiete evakuiert und die betroffenen Menschen in der Westukraine untergebracht werden. Allein im Oblast Iwano Frankiwsk erwartet man 500 Pflegebedürftige.

Dazu werden alte Sanatorien, Internate und sonstige leerstehende Gebäude notdürftig eingerichtet. Der Bettentransport kommt also genau zur richtigen Zeit. Die Betten stammen von Krankenhäusern und Pflegeheimen in Bayern. Dort wurden die veralteten, aber noch völlig funktionstüchtigen Betten aussortiert und im BRK-Depot Weichering zur schnellen Verladung in Dreierstapeln auf Paletten festgezurrt.

Das BRK liefert Betten aus der Region in die Westukraine. Sie wurden in bayerischen Krankenhäusern aussortiert und werden in Osteuropa dringend zur Versorgung Verwundeter gebraucht. Foto: Ulrike Gutmann

Humanitäre Hilfeleistung: BRK unterstützt Ukraine mit Betten aus Bayern

Ein Transport mit dem eigenen LKW des Roten Kreuzes ist aufgrund der Kampfhandlungen nach wie vor nicht möglich. Die Kosten für die Spedition seien gerade wegen dieser Situation stark gestiegen, rechnet Hans Ramsteiner vor, der beim BRK Dachau die Internationale Hilfe leitet. Ein Blick in die Kassenbücher zeige deutlich, dass man dringend auf Spenden angewiesen sei. (AZ)

Wer die Arbeit der Humanitären Hilfe mit Spenden unterstützen möchte, kann dies mittels Überweisung auf das Spendenkonto tun: Konto-Inhaber: Förderverein Humanitäre Hilfe im BRK Neuburg-Schrobenhausen e.V. - IBAN: DE92 7205 1210 0000 050