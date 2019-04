25.04.2019

41 Einsätze für Feuerwehr Heinrichsheim

Was die Ehrenamtlichen alles leisten, um fit zu bleiben und helfen zu können

Von Xaver Habermeier

Brände, Unwetterschäden, Unfälle, Unterstützungen vom Rettungsdienst und die Suche einer vermissten Person. Immer dann, wenn Sirenen oder Piepser die Feuerwehrfrauen und -männer alarmieren, dann sind die Ehrenamtlichen das ganze Jahr rund um die Uhr zuverlässig zur Stelle. Aus dem vergangenen Jahr 2018 berichtete der Ortskommandant von 41 Einsätzen.

Die Bilanz der Wehr im östlichen Stadtteil mit 146 Mitgliedern, davon 67 Aktive und neun jugendliche Anwärter, liegt damit im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Um für ein vielfaches Einsatzspektrum gerüstet zu sein, absolvieren die Frauen und Männer mehrere Übungen. Auf dem Ausbildungsplan 2018 stand der fachgerechte Umgang mit Digitalfunk, die Hantierung mit Pumpen und Stromerzeugern, Löschangriff, technische Hilfeleistungen, Personenrettung mittels Steckleiter, ansaugen aus offenen Gewässern, Einsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern, Atemschutz und Erste Hilfe.

Daneben ist es der Umgang mit Pressluftgeräten, Wärmebildkameras und Rauchverschlüssen. Für 2019 priorisiert Michael Ebert eine Inspektionsübung, die Gemeinschaftsübung mit benachbarten Wehren und die Nachwuchswerbung. Um die Heranwachsenden kümmert sich künftig der neue Jugendwart Michael Wiest. Anschließend standen versammlungsobligatorische Reporte wie der detaillierte Bericht vom Kassier und die Entlastung vom Vorstand auf der Tagesordnung.

Weiter zeigte der Vorsitzende Bernhard Hillebrand auf die Krönung der neuen Maibaumkönigin, die aus Heinrichsheim kommt. Die Inthronisation der noch anonymen Kandidatin, die aus den Reihen der Heinrichsheimer Feuerwehr stammt, findet am 18. Mai statt. Daneben blickte Hillebrand auf beliebte Teilnahmen, etwa beim Donauschwimmen, Jubiläen von benachbarten Wehren und Veranstaltungen im Stadtteil wie das Maibaumaufstellen oder das Schinkenessen am Gründonnerstag. Dazu kommen noch die Feierlichkeiten bei der Fahrzeugsegnung im Sommer 2018 und die Prämierung mit Gewinn des Wettbewerbes „Schönster Maibaum“ in Heinrichsheim.

Das ehrenamtliche Engagement hob auch der dritte Bürgermeister Johann Habermeyer hervor. Er bedankte sich bei der Mannschaft. Feuerwehrreferent Hans Mayr überreichte eine Spende, die er im vergangenen Jahr bei der Fahrzeugsegnung versprochen hatte. Weiter verdeutlichte er den Stellenwert der Stadtfeuerwehr und den Wehren aus den Stadtteilen, die jährlich von der Kommune mit einer halben Million Euro unterstützt werden.

Themen Folgen