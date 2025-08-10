41-Jähriger wird Opfer von zwei Fahrraddiebstählen

Einem 41-jährigen Neuburger sind am Dienstag und Samstag jeweils ein Fahrrad gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, verschwand zunächst am Dienstag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr ein schwarz-grünes Herren-Mountainbike im Wert von 150 Euro, das der Mann verschlossen vor seinem Haus in der Ingolstädter Straße abgestellt hatte.

Zwei Jugendliche stehlen Kinder-Mountainbike

Am Samstag gegen 21.45 Uhr beobachtete der Mann dann zwei männliche Jugendliche im Alter von circa 12 bis 14 Jahren, wie sie ein ebenso abgeschlossenes Kinder-Mountainbike im Wert von rund 220 Euro entwendeten. Der 41-Jährige versuchte noch die Täter zu stellen, verlor sie jedoch aus den Augen. Die Polizei Neuburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)