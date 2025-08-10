Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

41-jährigen Neuburger werden in einer Woche zwei Fahrräder gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Neuburg

41-Jähriger wird Opfer von zwei Fahrraddiebstählen

Einem Neuburger sind in der vergangenen Woche gleich zwei Fahrräder unabhängig voneinander gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen der Diebstähle.
    • |
    • |
    • |
    Einem 41-Jährigen sind vergangene Woche in Neuburg gleich zwei Fahrräder gestohlen worden.
    Einem 41-Jährigen sind vergangene Woche in Neuburg gleich zwei Fahrräder gestohlen worden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Einem 41-jährigen Neuburger sind am Dienstag und Samstag jeweils ein Fahrrad gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, verschwand zunächst am Dienstag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr ein schwarz-grünes Herren-Mountainbike im Wert von 150 Euro, das der Mann verschlossen vor seinem Haus in der Ingolstädter Straße abgestellt hatte.

    Zwei Jugendliche stehlen Kinder-Mountainbike

    Am Samstag gegen 21.45 Uhr beobachtete der Mann dann zwei männliche Jugendliche im Alter von circa 12 bis 14 Jahren, wie sie ein ebenso abgeschlossenes Kinder-Mountainbike im Wert von rund 220 Euro entwendeten. Der 41-Jährige versuchte noch die Täter zu stellen, verlor sie jedoch aus den Augen. Die Polizei Neuburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden