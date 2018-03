vor 41 Min.

41-jähriger Mann in Ingolstadt niedergeschossen

Ein Mann ist Sonntagnacht in einer Tiefgarage in Ingolstadt durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden. Die beiden Täter konnten unerkannt fliehen.

Ein 41-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 22 Uhr in der Tiefgarage des Anwesens Hindemithstraße 24 A das Opfer eines versuchten Tötungsdeliktes geworden. An seinem Stellplatz angekommen, sprach er einen unbekannten Mann an, der sich offensichtlich hinter einem Auto versteckte. Das teilte die Polizei mit. Dieser trat dann auf den Geschädigten zu und griff ihn mit einem Faustschlag zum Kopf hin an. Ein zweiter Täter mit einer Schusswaffe in der Hand kam hinzu und schoss mehrmals auf den 41-Jährigen.

Der Mann konnte sich schwerverletzt in eine Wohnung retten

Mit schweren Verletzungen an Kopf und Körper rettete sich der Geschädigte in seine Wohnung und verständigte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang den Tätern die Flucht. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, wo es derzeit intensivmedizinisch betreut wird. Der Verletzte, der derzeit nicht vernehmungsfähig ist, konnte beide Angreifer als dunkel bis schwarz gekleidet beschreiben, beide sollen Russisch gesprochen haben.

Zeugen Die Kripo Ingolstadt, die inzwischen eine Ermittlungsgruppe „Tiefgarage“ einrichtete, bittet um Hinweise (Telefonnummer 0841/93430). (nr)

