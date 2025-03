42-Jährige unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

Eine 42-jährige Frau aus Neuburg ist am Donnerstagnachmittag unter Drogen- und Alkoholeinfluss auf ihrem E-Scooter in der Ostendstraße von der Polizei erwischt worden. Gegen 16 Uhr fiel die Frau einer Polizeistreife auf, da an ihrem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war.

Neuburgerin mit 0,3 Promille und unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest. Zudem stand die Frau unter Alkoholeinfluss. Ein Alkotest ergab über 0,3 Promille. Die 42-Jährige musste sich im Anschluss in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Die 42-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)