vor 51 Min.

43-Jähriger in Innenstadt ausgeraubt

In der Ingolstädter Innenstadt wurde am Sonntagmorgen ein 43-Jähriger ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der ein besonders auffälliges Tattoo am Finger hat.

Ein 43-jähriger Ingolstädter wurde am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt ausgeraubt. Laut Polizei war der Mann gegen vier Uhr morgens zunächst von einem Fremden in der Schrannenstraße um Geld angebettelt worden. Als er ihn abwies, entfernte sich der Unbekannte zunächst mit seinem Fahrrad.

Schläge angedroht und Geldbörse weggenommen

Wenig später tauchte er dann wieder auf, sprang auf Höhe der „Ingolstädter Tafel“ vom Rad und ging auf den 43-Jährigen los. Er zwang ihn unter Androhung von Schlägen, ihm Geld und das Handy zu geben. Doch bevor er den Code erfragen konnte, wurde er von zwei Radlern gestört. Er warf Mobiltelefon weg und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Haare geflochten und zusammengebunden

Die Polizei sucht nach dem Mann. Er wird so beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt, „osteuropäisches Erscheinungsbild“, dunkelblondes Haar, Dreitage-Bart. Er war auf einem schwarzen Rad mit gelber Schrift unterwegs. Besonders auffällig war ein Tattoo am Ring- oder Mittelfinger in Form eines zwei bis drei Zentimeter großen Dollarzeichens. Zudem hatte der Gesuchte seine Haare mit geflochtenen Zöpfen zusammengebunden.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Ingolstadt unter der Rufnummer 0841-9343-0 entgegen. (nr)

