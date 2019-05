vor 33 Min.

43-jähriger Fernfahrer schwer verletzt

Am Wochenende ist ein 43-jähriger Fernfahrer mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Kripo ermittelt.

Messerangriff am Rastplatz Köschinger Forst: Zwei Männer sitzen in U-Haft.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Wochenende in der Nacht zum Sonntag auf dem Parkplatz Köschinger Forst zu einem heftigen Streit zwischen Fernfahrern. Dabei wurde ein 43-Jähriger schwer mit einem Messer verletzt.

Die Kripo Ingolstadt ermittelt gegen zwei verdächtige Kraftfahrer im Alter von 35 und 44 Jahren fest. Sie wurden am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Beide sitzen in U-Haft. Die Ermittlungen dauern an, wie die Kripo mitteilt. (nr)

