„4471 Tage“: Serie über Ingolstadt im Dritten Reich ist jetzt online zu sehen

Ende April dieses Jahres war die sechsteilige Serie „4471 Tage - Ingolstadt im Dritten Reich“ von Produzent Florian Schiekofer erstmals im Union-Kino in der Altstadt zu sehen. In den folgenden Monaten fand die 140-minütige Dokumentation eine sehr große Resonanz. Aus zunächst fünf geplanten Terminen wurden schließlich 14 Vorführungen, von denen sechs restlos ausverkauft waren. Zu sehen war die Serie unter anderem im Barocksaal des Stadtmuseums, im VHS-Kino, im Ratschhaus, im Freilichtkino, im Turm Baur oder im Schlosshof.

1600 Menschen haben bislang die Serie „4471 Tage - Ingolstadt im Dritten Reich“ gesehen

„Mal saßen zwölf Menschen im Publikum, mal 515 – und jede Vorführung war etwas ganz Besonderes“, sagt Schiekofer. Inzwischen haben mehr als 1600 Menschen die Serie gesehen. Nun wird „4471 Tage“ online frei zugänglich gemacht. Die Veröffentlichung erfolgt in zwei Etappen: Am Samstag, 18. Oktober, erscheinen die Folgen 1–3 auf dem YouTube-Kanal von Schanzer.TV, am Samstag, 25. Oktober, folgen die Episoden 4–6 (jeweils um 18 Uhr). Einen ersten Einblick gibt es unter https://youtu.be/xtIUlVg2wGM.

Aber auch im Kino wird die Serie weiterhin zu sehen sein. Im Dezember wird es zwei besondere Vorführungen im VHS-Kino geben, auch die Sonntags-Matinees im Union-Kino in der Altstadt sollen im kommenden Jahr in regelmäßiger Form fortgesetzt werden. Zudem nehmen die Altstadtkinos die Serie in ihr Schulkinoprogramm auf. (AZ)