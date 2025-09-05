Neuburg: 47-Jähriger mit 1,1 Promille von Polizei angehalten – Führerschein weg

Ein 47-jähriger Mann aus einer Donaumoosgemeinde ist am Donnerstagabend um 22.00 Uhr einem Zeugen auf der Strecke Stengelheim Neuburg aufgefallen, weil er in Schlangenlinien gefahren war.

Polizei Neuburg: 47-Jähriger verliert Führerschein wegen 1,1 Promille am Steuer

Wie die Polizei Neuburg berichtet, wurde bei der Kontrolle des Autofahrers eine Alkoholkonzentration über 1,1 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein konfisziert. (AZ)