47-Jähriger in Neuburg mit 1,1 Promille aus Verkehr gezogen – Führerschein entzogen

Neuburg: 47-Jähriger mit 1,1 Promille von Polizei angehalten – Führerschein weg

Am Donnerstag wird in Neuburg ein 47-Jähriger in Neuburg mit 1,1 Promille von der Polizei angehalten. Ihm wurde der Führerschein entzogen.
    Ein 47-Jähriger in Neuburg wird mit 1,1 Promille aus dem Verkehr gezogen.
    Ein 47-Jähriger in Neuburg wird mit 1,1 Promille aus dem Verkehr gezogen. Foto: Heiko Becker, dpa (Symbolbild)

    Ein 47-jähriger Mann aus einer Donaumoosgemeinde ist am Donnerstagabend um 22.00 Uhr einem Zeugen auf der Strecke Stengelheim Neuburg aufgefallen, weil er in Schlangenlinien gefahren war.

    Polizei Neuburg: 47-Jähriger verliert Führerschein wegen 1,1 Promille am Steuer

    Wie die Polizei Neuburg berichtet, wurde bei der Kontrolle des Autofahrers eine Alkoholkonzentration über 1,1 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein konfisziert. (AZ)

