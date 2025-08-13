Eine besonders heiße Sommerakademie: Die Künstler gehen baden in der Donau

„Deutschlands schönster Kreativurlaub“, die Neuburger Sommerakademie, geht jetzt in den Endspurt. Sie lebt von den Impulsen neuer Dozenten und Teilnehmer genauso wie von Dauergästen. Zu den Treuesten der Treuen gehören Brigitte und Herbert Blumschein.

„Für uns ist die Neuburger Sommerakademie ein fester Punkt im Jahresablauf“, versichert das niederbayerische Ehepaar. Seit 28 Jahren kommen sie zu den Kunstkursen. Das Hotel bleibt gleich, die Dozenten ändern sich. Es gibt Freunde, die man gerne trifft. „Neuburg ist wie eine zweite Heimat für uns“, sagt Brigitte Blumschein. Sie malt in der Amalienschule bei Anna-Maria Kursawe, ihr Mann macht Collagen bei Meike Dölp im Rasthausfletz.

Im Kongregationssaal versucht Irma Issakadze ihre Klavierschülerinnen zu inspirieren. Foto: Winfried Rein

Rekordteilnehmerin dürfte Renate Köhler aus Ansbach sein. Sie kommt seit fast 40 Jahren zum Malen nach Neuburg. Silvia Gürtner führt eine Kunstschule in Schrobenhausen und nimmt ebenfalls gerne das Kulturangebot in Neuburg wahr. Sonja Reutlinger aus Ingolstadt freut sich auf den Austausch mit Malfreundinnen. Sie ist seit 19 Jahren Akademiegast und „nimmt manchmal einen Impuls mit, von dem man lange zehren kann“.

Teilnehmer sind der Neuburger Sommerakademie seit Jahrzehnten treu

Die 47. Neuburger Sommerakademie lässt sich auch von tropischer Hitze nicht von ihrem Kurs abbringen. „Wir gehen in die Donau“, sagt Christine Reith wie selbstverständlich. Die Neuburger Kunstkreisvorsitzende kennt das Baden im Fluss, das mittlerweile auch Dozentinnen entdeckt haben. Meike Dölp zum Beispiel geht mit in den Donau, „das kühlt mich ab“. Kurse im Marstall oder in der Amalienschule profitieren von den dicken Mauern. Sie lassen die Hitze nicht herein.

Das Ziel der Akademie sind unbeschwerte Tage in der Stadt, verbunden mit Impulsen für die eigene künstlerische Entwicklung. Aus dem Kongregationssaal hört man Klaviermusik von Irma Issakadze und ihren Schülerinnen, im Marstall läuft die alte Druckpresse und im Theater probt Regisseur Luis Villinger mit seinem jungen Ensemble „Die Welle“, ein Schulklassiker nach einem Roman von Morton Rhue.

Eine Besprechung am Boden ändert die Perspektive. So wie mit Dozent Andreas Kotulla im Marstall. Foto: Winfried Rein

Am Samstag um 12.30 Uhr und um 16.30 Uhr zeigt die Schauspieltruppe, was sie einstudiert hat. Damit begleitet sie das Finale der Sommerakademie mit einem Tag der offenen Galerien und dem Abschlussfest im Theaterhof. Um 17 Uhr gibt es noch ein Abschlusskonzert der Teilnehmer im Kurs Alte Musik in der Hofkirche. Am Freitag ist um 19 Uhr ein „Jour fixe“ in der Schlosskapelle geplant. Außerdem werden die Gruppen der Kinder- und Jugendakademie – wie immer betreut von Salzburger Studenten – Überraschungsaktionen vorbereiten.

Neuburger Sommerakademie kämpft mit hohen Temperaturen

Mit Dozenten und Dozentinnen aus aller Herren Ländern ist die Sommerakademie international geworden. Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl hat es mit ihrem Team erneut geschafft, passende Räumlichkeiten für die 417 Teilnehmer aller 29 Kurse zu finden und vorzubereiten. Die Sommerakademie hat sich außerdem zu einem ernst zu nehmenden Wirtschaftsfaktor in der Stadt entwickelt. Hotellerie und Gastronomie profitieren in den beiden Wochen deutlich. Den Gesamtumsatz schätzt Kulturreferentin Gabriele Kaps auf rund 400.000 Euro.

Manchmal reichen kräftige Farben aus, um ein ausdrucksstarkes Bild entstehen zu lassen. Das lernen auch die Teilnehmer der Sommerakademie. Foto: Winfried Rein

Auf diesen Umstand weist auch der Fördervereinsvorsitzende Andreas Laukmanis immer wieder hin. Zudem macht Neuburg weitere Punkte in der Imagewerbung. Das weiß auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Deshalb findet er: „Die Sommerakademie gehört zu den ältesten in Deutschland. Sie ist für unsere Kulturstadt unverzichtbar geworden.“