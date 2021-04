48-Jähriger fährt dauerhupend in Ingolstadt vor einem Polizeiauto

Ein Autofahrer ist in Ingolstadt hupend auf einer Straße gefahren. Er hörte selbst dann nicht auf, als eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam wurde.

Am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr wurde eine Streifenbesatzung auf einen VW-Fahrer aufmerksam, der auf der Gaimersheimer Straße in Ingolstadt unterwegs war. Er hupte dabei unentwegt ein vorausfahrendes Auto an.

Der hupende Fahrer hatte einen Wert von rund zwei Promille

Selbst nachdem sich die Beamten mit dem Streifenwagen hinter den VW setzten, hupte der Fahrer unbeirrt weiter. Bei der anschließenden Kontrolle fiel bei dem 48-jährigen Ingolstädter starker Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille.

Der Führerschein des 48-Jährigen wurde von der Polizei Ingolstadt sicher gestellt

Auf der Dienststelle musste sich der 48-Jährige laut Polizei einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Fahrer muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (nr)

