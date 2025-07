Betrunkener Autofahrer auf der A9 bei Ingolstadt gestoppt

Am vergangenen Sonntagabend gegen 20.45 Uhr ist ein 49-jähriger Autofahrer von der Verkehrspolizei Ingolstadt auf der A9 gestoppt worden. Er war auf der BAB in Richtung München unterwegs, an der Anschlussstelle Ingolstadt Nord wurde er einer Kontrolle unterzogen.

Trunkenheitsfahrt auf der A9: 49-Jähriger aus Ingolstadt mit 1,1 Promille gestoppt.

Nach den Angaben der Polizei wurde eine Fahne bei dem Mann und weitere körperliche Anzeichen für einen übermäßigen Konsum wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille, daraufhin musste der Fahrer zu einer Blutentnahme auf ie Dienststelle mitkommen. Den Beschuldigten erwarten eine Geldstrafe wegen Trunkenheit im Verkehr und eine Zeit ohne Führerschein von mehreren Monaten. (AZ)