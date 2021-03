13.03.2021

50 Jahre, aber so modern wie nie: Die Neuburger Wirtschaftsschule feiert Jubiläum

Plus Die Neuburger Wirtschaftsschule feiert Geburtstag. Frisch saniert und mit steigenden Schülerzahlen blickt sie in eine rosige Zukunft. Den Anstoß zur Gründung damals brachte eine verzweifelte Nonne.

Von Gloria Geissler

Oberin Mater Albina Weigl, Leiterin der Mädchenrealschule der Englischen Fräulein, war verzweifelt, als sie im Februar 1970 zu Werner Hommel kam. Sie könne nicht mehr schlafen, sagte sie dem umtriebigen Lehrer der Schule, weil sie keine einzige Schülerin mehr aufnehmen könne. Doch der Bedarf war groß. Hommel nahm sich der Sache an. Zusammen mit der Oberin marschierte er schon zwei Tage später zum damaligen Oberbürgermeister der Stadt Neuburg, Theo Lauber. Seine Idee: die Neugründung einer Schule. Damit konnte er nicht nur Lauber begeistern, sondern auch die Entscheidungsträger im Ministerium. Fünf Monate später kam der positive Bescheid, die städtische Handelsschule wurde gegründet. In diesem Schuljahr feiert die Wirtschaftsschule, wie sie jetzt heißt, ihr 50-jähriges Bestehen.

So arbeiteten die Schüler 2002 in den „Lehrbüros“ , die inzwischen „Übungsfirma“ heißen. Bild: Wirtschaftsschule

Eine große Feier wird es coronabedingt nicht geben. Vielmehr setzt Schulleiterin Marion Wohlsperger auf viele kleine Akzente über das Jahr verteilt, wie zum Beispiel ein Gespräch mit den Wegbereitern der Schule, Werner Hommel und Gerhart Prell. Dieser war nämlich der zweite Antreiber für die Gründung der Handelsschule damals. Der Lehrer und Stadtrat überzeugte die Stadtratsmitglieder von der Notwendigkeit, so dass der Stadtrat einstimmig zustimmte.

Die Neuburger Wirtschaftsschule wurde 1970 gegründet

Platz fand die Schule – dank einer glücklichen Fügung – in den Räumlichkeiten der Berufsschule. Für die Hauptschulen war nämlich die verpflichtende 9. Klasse eingeführt worden, so dass in der Berufsschule ein Jahrgang fehlte, wie sich Hommel erinnert. Er wurde später Chef der Wirtschaftsschule und 1996 Leiter des gesamten Berufsschulzentrums. „Es war eine spannende Zeit“, sagt er, denn mit der Wirtschaftsschule, wie die Handelsschule seit 1972 hieß und 1975 verstaatlicht wurde, ging es stetig bergauf. Anfang der 1980er Jahre zog die Berufsschule schließlich in die Monheimer Straße, so dass die Wirtschaftsschule an ihrem heutigen Standort, südlich des Franziskaner Friedhofs, weiter wachsen konnte. Begonnen hatten einst 79 Schüler in zwei Klassen, darunter zwei Buben.

Die Schulleitung im Jahr 1998 mit Werner Hommel (2. von links) und Gerhart Prell (2. von rechts) Bild: Wirtschaftsschule

501 Schüler besuchen in diesem Jahr die berufsvorbereitende Schule, die sich der Förderung kaufmännischer Nachwuchskräfte verschrieben hat. Kontakte in die Wirtschaft seien damals wie heute unerlässlich, sagt Schulleiterin Marion Wohlsperger. Eine Besonderheit, die die Wirtschaftsschulen von den Real- und Hauptschulen unterscheidet, sind die sogenannten Lehrbüros, inzwischen umbenannt in Übungsunternehmen. Ein Unternehmen wird simuliert und die Schüler müssen sich mit den betrieblichen Prozessen, dem Einkauf, der Lagerhaltung sowie dem Verkauf beschäftigen. Damals wie heute: Die Wirtschaftsschule will möglichst praxisnah sein.

Heute hat die Neuburger Wirtschaftsschule über 500 Schüler

Werner Hommel verabschiedete sich im Jahr 2000 in den Ruhestand. Den großen Umbau in den Jahren 2007 bis 2014 erlebte er nicht mehr aktiv mit. 12,1 Millionen Euro hat der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen als Träger des Schulkomplexes in sechs Bauabschnitten verbaut, knapp 30 Prozent davon flossen als staatliche Unterstützung. Aber damit war noch nicht Schluss. Es folgte der Neubau der Turnhalle in der Pestalozzistraße. Im Januar 2019 wurde der Erweiterungsbau samt neuer Turnhalle fertiggestellt. Räumlich, wie auch in Sachen Ausstattung ist die Neuburger Wirtschaftsschule nun hervorragend aufgestellt, wie Matthias Fischer, der Chef des Berufsschulzentrums, zu dem auch die Wirtschaftsschule gehört, sagt. „Wir sind eine moderne Schule, die sich stetig weiterentwickelt.“ Weiteren erfolgreichen 50 Jahren steht also nichts im Wege.

Lesen Sie dazu auch:

Gegen den Trend

Inzidenz unter 50: Was das für Schulen und Kitas im Kreis bedeutet

Kaum Screening, kein Schulspiel: Wie werden Kinder im Raum Neuburg auf die Grundschule vorbereitet?

Themen folgen