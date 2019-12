vor 5 Min.

50 Jahre gemeinsam durchs Leben

Hildegard und Siegfried Schäfer aus Karlshuld feierten Ehejubiläum. Die Hochzeitstorte trug einen besonderen Schmuck

Volles Haus war am Freitag bei Hildegard und Siegfried Schäfer im Karlshulder Ortsteil Neuschwetzingen angesagt. Die beiden feierten ihre Goldene Hochzeit im Kreis ihrer Familie, mit Freunden und den Nachbarn.

Vor 50 Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort, allerdings zuerst auf dem Standesamt. Im Juni 1970 folgte die kirchliche Trauung. Gefeiert wurde aber jetzt schon, denn das Standesamt-Datum zählt schließlich. Mit den beiden Jubilaren stießen ihre drei Töchter Bettina, Antje und Stefanie mit ihren Familien an. Sieben Enkelkinder, zwischen neun und 24 Jahren alt, und viele Weggefährten feierten mit.

Kennengelernt haben sich die beiden eher zufällig, wie Siegfried Schäfer betont. Obwohl er, damals bereits in Besitz eines Autos, mit Freunden so durch die Gegend gefahren sei, um vielleicht auch Mädchen kennenzulernen, wie er lachend zugibt. Hildegard Schäfer war damals mit einer Freundin zu Fuß unterwegs. Die Burschen hielten an und suchten das Gespräch. Das Ergebnis ist bekannt und nun schon 54 Jahre her. Vier Jahre kannten sich die beiden dann schon, als sie heirateten.

Befragt nach der liebsten Eigenschaft des anderen, betonte Siegfried Schäfer, dass er die stets eigene Meinung seiner Frau schätzt. Hildegard Schäfer nannte augenzwinkernd eine Eigenschaft ihres Ehemannes: „Dass er meist das tut, was ich will.“ Na, wenn das nicht passt.

Hildegard Schäfer stammt aus Obermaxfeld. Siegfried Schäfer übernahm von seinen Eltern in Karlshuld die Landwirtschaft. Seit ihrer Hochzeit haben die beiden alles gemeinsam gemacht und auch entschieden. Die Schäfers sind in Karlshuld alles andere als Unbekannte. Siegfried saß 18 Jahre lang im Gemeinderat. 27 Jahre spielte er im Posaunenchor, 30 Jahre diente er bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch in der Kirche war er aktiv, zwölf Jahre als Kirchenvorstand. Und genauso lange agierte er als Schützenmeister des örtlichen Schützenvereins. Seit 19 Jahren ist er Ehrenschützenmeister. Bereits seit 1985 ist er zudem Feldgeschworener. Zusammen bewirteten die Schäfers 40 Jahre lang das Schützenheim. Hildegard Schäfer singt seit vier Jahrzehnten im Kirchenchor. Entsprechend viele Gratulanten schauten am Freitag vorbei und freuten sich nicht nur über ein Stück Jubiläumstorte, auf dem ein Hochzeitsfoto des Paares prangte.

