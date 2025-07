Jubiläum mit Festkonzert: Posaunenchor der Apostelkirche feiert 50. Geburtstag

Posaunen, Trompeten, Hörner oder Tuba, alles klassische Blechblasinstrumente – und die werden von den Musikerinnen und Musikern des Posaunenchors der Apostelkirche regelmäßig übers Jahr verteilt in den Gottesdiensten gespielt. Am Sonntag, 27. Juli, stehen die rund 20 Mitglieder im Mittelpunkt, denn das 50-jährige Bestehen wird richtig groß gefeiert.

Zum Festgottesdienst um 10 Uhr werden noch über 20 weitere Bläser der Neuburger Christuskirche, aus Marienheim, Karlshuld, Mainburg und Ludwigsmoos-Untermaxfeld erwartet. Dirigiert wird das große Ensemble von der Landesposaunenwartin Kerstin Dikhoff aus Nürnberg. Zur musikalischen Bereicherung des Gottesdienstes mit Festprediger Dekan Thomas Schwarz aus Ingolstadt erklingt aber nicht nur klassische Kirchenmusik. Die Musikerinnen und Musiker haben auch Pop und Filmmusik einstudiert, zum Beispiel „Music“ von John Miles und „Gabriela´s Song“ aus „Wie im Himmel“.

Gegründet wurde der Posaunenchor der Apostelkirche im März 1975 von Hans Mocka, am ersten Advent des gleichen Jahres hatten die 15 Gründungsmitglieder ihren ersten großen Einsatz. 50 Jahre wurden gefüllt mit vielen Aktivitäten. Auftritte bei evangelischen Kirchentagen, die Gestaltung von Berggottesdiensten oder am Altmühlsee gehören genauso zur Chronik wie gemeinsame Fortbildungskurse für Rhythmus, berichtet der langjährige Posaunenchor-Obmann Jochen Wolfrum.

Er schätzt die drei Säulen der gemeinsamen Arbeit, nämlich die geistliche Ausrichtung, die Musik und die Gemeinschaft. Und natürlich auch die Vielfalt des Ensembles, denn da sitzen im Probenraum Schüler neben Rentnern und der Chefarzt neben der Lehrerin, es gibt sogar katholische Mitglieder, jeder ist willkommen. Zurzeit fehlt dem Posaunenchor ein fester Dirigent. Gabriela Lay leitet die Proben und Auftritte, nachdem sich Bernd Kordetzky im April 2024 nach 37 Jahren am Dirigentenpult aus persönlichen Gründen verabschiedet hat.

Zu einem runden Geburtstag lädt man gerne Gäste ein und das ist auch bei einem Posaunenchor nicht anders. Am Sonntagnachmittag nach dem für alle offenen Gemeindefest rundet ein Konzert der Formation „Gloria Brass“ den Festtag in der Apostelkirche ab. Das ist die Bläsergruppe des Verbands der evangelischen Posaunenchöre Bayerns und damit die Crème de la Crème in Sachen Kirchenmusik. Das Auswahlensemble unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Dieter Wendel ist Träger des bayerischen Staatspreises für Musik und gestaltet regelmäßig Feierlichkeiten der Landeskirche. In Neuburg spielen sie beim Festkonzert ab 15 Uhr unter anderem Werke von Giovanni Gabrieli und Felix Mendelssohn Bartholdy. Der Eintritt zum Konzert ist frei. (AZ)