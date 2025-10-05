50 Jahre: Die Grasheimer Schützen feiern ihren Geburtstag

Mit einem festlichen Ehrenabend im Schützenheim feierte die Schützenkameradschaft Immergrün Grasheim den Höhepunkt und Abschluss ihres 50-jährigen Jubiläumsjahres. Musikalisch begleitet von der Blaskapelle „Bache’s Musikanten“ und moderiert von Vorsitzendem Christoph Eisenhofer, wurde der Abend zu einem bewegenden Rückblick auf ein ereignisreiches Vereinsjahr.

Eisenhofer erinnerte an den Auftakt des Festjahrs im April und hieß zahlreiche Gäste willkommen – darunter Mitglieder, Ehrenmitglieder, Vertreter des Schützengaus und der Sektion sowie Bürgermeister Michael Lederer und Werner Hecht. Auch die Grasheimer Vereine und der Patenverein Edelweiß Neuschwetzingen waren vertreten.

Michael Lederer würdigte die Bedeutung des Vereins

Bürgermeister und Schirmherr Michael Lederer würdigte die Bedeutung des Vereins für das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde und lobte das Engagement des jungen Vorstands. Auch die Sektionsschützenmeisterin Gerlinde Reißner und Gauschützenmeister Günter Sedlmayer gratulierten und ehrten mehrere Mitglieder mit Ehrenzeichen für besondere Leistungen im Schützensport.

Höhepunkt war der Rückblick auf das Jubiläumsjahr: Vom Festgottesdienst über die Sportwochen mit Dartturnier, Dorfmeisterschaft und Bogenschießen bis hin zur Rockparty „Rock im Donaumoos“ im Juli – das Vereinsjahr war geprägt von Zusammenhalt, Kreativität und Einsatzfreude. „So ein Fest ist nicht nur eine Feierlichkeit, sondern auch ein Test, ob der Verein noch funktioniert. Und ja – er funktioniert“, betonte Eisenhofer.

Die Gründungsmitglieder von Immergrün Grasheim haben den Grundstein für den Erfolg gelegt

Nach dem Abendessen sorgte die Musikgruppe „Weiß wurscht is“ für Unterhaltung. Im Anschluss widmete sich Eisenhofer einem besonderen Symbol des Vereins: der Vereinsfahne. Mit bewegenden Worten ehrte er die Fahnenabordnung sowie die langjährige Fahnenmutter und Fahnenbraut, die seit 25 Jahren mit Herz und Würde ihr Amt ausüben.

In einer Gedenkminute wurde der verstorbenen Gründungsmitglieder gedacht. Anschließend wurden die drei noch lebenden Gründungsmitglieder – Ludwig Steierl, Herbert Kreitmeier und Adolf Geyer – für ihre Verdienste geehrt. Sie hatten vor 50 Jahren den Grundstein für die heutige Entwicklung gelegt.

Acht weitere Mitglieder wurden für ihre 50-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Zum Abschluss des Abends wurden Thomas Walter und Robert Kreitmeier für ihr Engagement zur Ernennung als Ehrenmitglieder vorgeschlagen – beide sind seit über 40 Jahren aktiv und haben den Verein maßgeblich mitgestaltet. „Der Ehrenabend war ein würdiger Abschluss eines Jubiläumsjahres, das eindrucksvoll zeigte, wie lebendig und engagiert die Schützenkameradschaft auch nach einem halben Jahrhundert ist“, heißt es seitens des Vereins.