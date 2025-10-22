Klassentreffen nach 50 Jahren: Diese spannenden Lebenswege haben Neuburger Absolventen bestritten

15, 25 und 50 Jahre Abitur – Markus Edenhofer, der neue Chef des Descartes-Gymnasiums, hat bereits einige Klassentreffen durch die Schule geführt. Er schätzt Außenpräsentation und auch ein bisschen Nostalgie. Vor allem aber muss er sich in seine neue Aufgabe als Oberstudiendirektor einarbeiten.

Absolventen von 1975 treffen sich im Neuburger Gymnasium

Der Absolvia 1975 zeigte er persönlich Alt- und Neubau, Aula, die Aufstockung von 1996 und natürlich die unverändert gebliebenen Physik- und Chemieräume. 1005 Kinder und Jugendliche besuchen aktuell das Gymnasium. Die Übertrittsquote soll verbessert werden und ein Ergänzungsbau mehr Platz schaffen. „Schade um den schönen, weitläufigen Pausenhof“, meinten die Ehemaligen. Über den endgültigen Standort werde man mit den Kreisvertretern noch sprechen, so Markus Edenhofer.

Nach über 50 Jahren waren die Abiturienten von 1975 wieder in Neuburg zusammengetroffen. Dass gleich über 30 Teilnehmer gekommen waren, lag zweifelsohne an der guten Organisation von Unternehmer Manfred Hoffmann und Tierarzt Hans Schneemeier. Bei den meisten dauerte das Wiedererkennen nur Sekunden, andere trafen sich nach 50 Jahren erstmals wieder. Gastroenterologe Franz Eller leitete im Gasthaus Kirchbaur ein kurzes Gedenken für sechs verstorbene Schulkameraden und -kameradinnen ein. Die Berufe der Neuburger Absolventen reichten vom Inhaber einer Keramikmanufaktur bis zur Oberstaatsanwältin in München.

Nahezu alle haben studiert

Nahezu alle haben studiert, erstaunlich viele das Fach Chemie. Michael Kraus brachte es zum Chef der Lufthansa-Tochter Air Dolomiti, Maria Golder leitete Finanzämter, darunter Augsburg, und Paul Kruck aus Unterhausen war zwölf Jahre lang Bürgermeister von Karlstadt bei Würzburg. Christian Seidel ist Kinderarzt in Ingolstadt, Andreas Abt übernahm als Arzt die Praxis seiner Eltern in Burgheim, Hans Schlamp und Markus Bublat gingen als Oberstleutnant der Bundeswehr in Pension. Helmut Grathwohl war mit 11,5 Sekunden auf 100 Meter der schnellste Schüler gewesen. Allen bekannt geblieben ist „Chaoskünstler“ Rainer Röschke, damals schon ein wenig „enfant terrible“.

Man dachte an ehemalige Lehrer wie Heinz Sautter, das Ehepaar Abke, Sebastian Kratzer oder Walter Friemel, die heute alle noch in Neuburg leben. Friemel erläuterte den Ehemaligen die Studienkirche St. Ursula und Seminarvorstand Alfred Hornung führte durch das Studienseminar. Anstelle der früheren Lehr- und Schlafsäle fanden die Besucher Klassenräume der katholischen Franziskusschule.

Wieder ein Klassentreffen in fünf Jahren

Der Jahrgang hatte damals noch sechs Seminaristen in seinen Reihen. Hans Schneemeier kann serienweise Anekdoten davon erzählen, selbstredend auch von der Verpflichtung als Erntehelfer beim Kartoffelklauben. „Wenn die wüssten, was ich damals alles angestellt habe, dann wäre ich niemals ins Kuratorium gekommen“, verrät der Tierdoktor. Das Internat habe auch Schattenseiten gehabt. Unter den Schülern habe eine „brutale Hierarchie“ geherrscht, erinnert sich Johann Keller aus Bertoldsheim. Die Kleinen waren „Geier“ und hatten nichts zu melden. Erst in der Oberstufe sei man mehr gewesen – was aber die Präfekten nicht beeindruckt habe. Johann Keller ist trotzdem gut aus Schule und Seminar herausgekommen und rechtskundiger Geschäftsführer des bayerischen Landkreistages geworden.

Der Altbau löst immer noch die besten Reminiszenzen aus. In seinen Fluren erinnerten sich die Ehemaligen an die Langsamkeit beim Kartenholen und an die polternden Schritte der knarzenden Treppen. „Das bleibt unvergesslich“, findet der einst selbstbewusste Schüler Franz Eller. In fünf Jahren will man sich wieder treffen und die Erinnerungen auffrischen.