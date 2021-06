500 Personen im Freien erlaubt

Größere Kulturevents wieder möglich

Auch im Kulturbereich stehen die Zeichen in Neuburg gut. Dank jüngster Lockerungen in Bayern können bei einer Inzidenz unter 50 größere Veranstaltungen geplant werden. So sollen beispielsweise Auftritte der Kammeroper Ende Juli und die Teilnehmerkonzerte der Sommerakademie im Freien stattfinden, hier sind bis zu 500 Besucher erlaubt.

Dass die Planung jedoch nicht so leicht ist, wie es auf den ersten Blick wirkt, erklärt Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl mit teils ungenauen Bestimmungen. Bezüglich der Besucherzahl sei beispielsweise nicht genau geklärt, ob vollständig Geimpfte mitgezählt werden müssen, oder zusätzlich zu den zugelassenen Besuchern an Veranstaltungen teilnehmen dürfen. „Wenn Lockerungen kommen, sind die genauen Bestimmungen oft erst nach einiger Zeit klar. Davor gibt es oftmals Verwirrung um unterschiedliche Meldungen“, sagt Kühnl. Gerade bei den Geimpften kämen dabei neue Bestimmungen dazu, da bei gleichen Inzidenzwerten vor einem Jahr noch gar keine Impfungen möglich waren und das Konzept nun neu angepasst werden müsse.

In den meisten anderen Bereichen könne man die bestehenden Hygienekonzepte aber glücklicherweise übernehmen. So auch im Stadttheater, wo zwischen 70 und 100 Personen erlaubt sind, je nachdem, wie viele Einzel- oder Gruppenbuchungen vorgenommen werden.

Nach wie vor sei es am wichtigsten, die Maskenpflicht und die geforderten Abstände von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. „Die Hygieneregeln sind ja mittlerweile bekannt und gelten auch weiterhin. Wenn die Inzidenz im Landkreis weiterhin niedrig bleibt, sind auch keine Tests nötig“, so Kühnl. Erst wenn die Inzidenz über 50 steigen würden, wäre der Nachweis eines negativen Testergebnisses wieder erforderlich.

Auch bei der Sommerakademie stehe der Kursdurchführung prinzipiell nichts im Weg, solange die Bestimmungen eingehalten werden. Hier gelte generell eine Beschränkung auf eine Person pro zehn Quadratmetern. „Auch in den einzelnen Kursen muss der Abstand eingehalten werden. Die Hygienekonzepte können hier gut übernommen werden.“ Große Veränderungen gibt es dagegen im Laien- und Amateurbereich. Dort sind die Teilnehmerzahlen bei Proben nun nicht mehr begrenzt. Auch an Musikschulen ist der Gruppenunterricht bei einer Inzidenz unter 100 wieder erlaubt.