Jannis ist die 500. Geburt im Ameos-Klinikum Neuburg

Am 6. Juli um 18.38 Uhr ist der kleine Jannis als 500. Kind in diesem Jahr im Ameos-Klinikum St. Elisabeth in Neuburg auf die Welt gekommen. Er wog zu seiner Geburt 3080 Gramm und maß ganze 50 cm. Mutter Marina Jüttner und ihr Sohn sind wohlauf. Für die glücklichen Eltern ist Jannis das zweite Kind neben Tochter Amelie.

Seit Jahren kann sich das Krankenhaus-Team über hohe Geburtszahlen freuen, teilt Ameos mit. „Wir können einen Aufwärtstrend bei den Geburten feststellen. Das freut uns natürlich sehr und ist eine äußerst vertrauensvolle Anerkennung für unsere gute Arbeit hier in Neuburg“, so Teodor Florin Legian, Oberarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. In der Geburtshilfestation werden jedes Jahr an die tausend Kinder geboren. Dabei bietet das erfahrene Team aus Hebammen, Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten Schwangeren eine umfassende Betreuung, die von der Geburtsvorbereitung über die Entbindung bis zur Nachsorge von Mutter und Kind reicht.

Infoabend für werdende Eltern am Ameos Institut in Neuburg

Der nächste Informationsabend für werdende Eltern findet am Donnerstag, 25. Juli, um 18 Uhr im Ameos Institut Süd in der Bahnhofstraße 103 b in der Berufsfachschule statt. Die Veranstaltung ist für alle Schwangeren ab der 30. Schwangerschaftswoche mit ihren Partnern gedacht. Ein interdisziplinäres Team beantwortet Fragen rund um die Geburt und es können auch die Räume vor Ort besichtigt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)