52-Jähriger bei Waldarbeiten in Böhmfeld tödlich verunglückt

Ein Mann ist bei Waldarbeiten in Böhmfeld (Kreis Eichstätt) tödlich verunglückt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Am Montagmittag hat sich im Böhmfelder Wald bei Baumfällarbeiten ein tragischer Unfall ereignet. Ein 52-Jähriger ist dabei ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war der Mann zusammen mit seiner Familie dabei, die vom Förster markierten Bäume für den Eigenbedarf zu fällen.

Der Baum traf den 52-Jährigen am Kopf

Nach Angaben der anwesenden Familienmitglieder blieb dabei ein von ihm selbst gefällter Baum in einem anderen Baum hängen, drehte sich, schlug nach hinten aus und traf den 52-Jährigen seitlich am Kopf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch die Familie erlag der Mann noch an der Unglücksstelle seinen schweren Schädelverletzungen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht. (nr)

