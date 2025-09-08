Icon Menü
54-jähriger Radfahrer stürzt betrunken – Kopfverletzungen und 1,4 Promille

Neuburg

Kopfverletzung mit über 1,4 Promille: Betrunkener Radler stürzt zwischen Berheim und Karlshuld

Am Sonntagabend ist ein Radfahrer ohne Fremdeinwirkung aber unter Alkoholeinfluss vom Fahrrad gestürzt. Er fuhr ohne Helm und zog sich Kopfverletzungen zu.
    |
    |
    |
    Ein Radler unter Alkoholeinfluss stürzt und zieht sich Kopfverletzungen zu.
    Ein Radler unter Alkoholeinfluss stürzt und zieht sich Kopfverletzungen zu. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Am Sonntagabend ist ein 54-jähriger Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt. Laut Polizeiinspektion Neuburg war der Mann um acht Uhr abends auf dem Radweg zwischen Bergheim und Karlshuld unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte. Der Radfahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen trug keinen Helm und war sichtlich betrunken.

    Polizei Neuburg: Mann erleidet Kopfverletzungen – Alkoholpegel von 1,4 Promille.

    Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 54-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab über 1,4 Promille. Daraufhin wurde der Mann vom Rettungsdienst in das Neuburger Krankenhaus gebracht, wo ihm Blut abgenommen wurde. Der Radfahrer erlitt mehrere Kopfverletzungen, der Schaden am Fahrrad beträgt rund 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

